Orlando'nun yürüyüşü



NBA'de Orlando Magic sahasında San Antonio Spurs'ü 90-78 mağlup etti. Son 8 maçta 7. galibiyetini alan Magic'de, Hidayet Türkoğlu 11 sayı-4 ribaunt-3 asistle oynadı.



NBA'e oynanan 2 karşılaşma ile devam edildi. Doğu Konferansı'nda güneydoğu grubunun zirvesinde yer alan Orlando Magic, evinde San Antonio Spurs'ü de rahat geçti.



Seyircisi önünde ilk yarısını 44-29 önde kapadığı maçı 90-78'lik skorla kazanan Magic, oynadığı son 8 maçta 7. kez salondan galip ayrıldı.



Spurs karşısında Orlando'nun en etkili ismi 24 sayı-7 asist-4 ribauntla oynayan Jameer Nelson'dı. Rashard Lewis 15 sayı-5 ribauntla oynarken, dizindeki sakatlık nedeniyle son 2 maçı kaçıran all-star pivot Dwight Howard da 14 sayı-13 ribauntla dönüş yaptı.



38 dakika sahada kalarak en çok süre alan isim olan temsilcimiz Hidayet Türkoğlu da, kullandığı 4 üç sayı denemesinde de isabet bulamadığı karşılaşmayı 11 sayı-4 ribaunt-3 assitle tamamladı.



New Orleans'tan sonra Orlando'ya da kaybeden NBA'in en yaşlı takımı San Antonio Spurs'te ise Tim Duncan 19 sayı-9 ribaunt, Manu Ginobili 10 sayı-8 ribaunt-3 asist, Roger Mason da 10 sayı-7 ribaunt-2 top çalmayla mücadele ettiler.



SUNS'I ROY BATIRDI

NBA'de geceye damgasını vuran isimse Portland Trail Blazers-Phoenix Suns maçında 52 sayı ile kariyer rekoru kıran Brandon Roy oldu.



Sahasında ağırladığı Phoenix'i 124-119 yenen Portland, rakibine karşı son 11 maçlık yenilgi serisine son verirken, 43 dakika ile en çok süre alan isim olan Brandon Roy, ligin en etkileyici performanslarından birini sergileyerek, Suns potasına 52 sayı bıraktı. 14/27 saha içi isabeti, 5-7 üç sayılık atış ve 19/21 serbest atış oranı tutturan Roy, istatistiklerine 5 ribaunt-6 asist ekledi.



Damon Stoudemire'ın 2005 yılındaki kulüp rekorunu 2 sayıyla kaçıran Roy'un yardımcılıklarına ise 22 sayı-10 asistle Steve Blake ve 16 sayı-5 ribaunt-3 top çalmayla LaMarcus Aldridge soyundu.



Konuk Phoenix'te ise 6 oyuncunun çift hanelere ulaşması yeterli olmazken, Amare Stoudemire 23 sayı-8 ribaunt-8 asist, Matt Barnes da 22 sayı-3 ribaunt-2 asistle oynadı.



