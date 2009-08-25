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Spor

Orlando'dan Williams sürprizi

Orlando Magic, basketbola 1 yıl ara veren tecrübeli guard Jason Williams'ı kadrosuna kattı.

25 Ağustos 2009 03:00

Orlando Magic, basketbola 1 yıl ara veren tecrübeli guard Jason Williams'ı kadrosuna kattı.

Los Angeles Lakers ile oynadığı NBA finalinden yenik ayrılan Hidayet Türkoğlu’nun eski takımı Orlando Magic’in, basketboldan 1 yıl uzak kalan oyun kurucu Jason Williams ile anlaştığı açıklandı.

Oyun kurucu pozisyonunda Jameer Nelson'u yedeklemesi beklenen 33 yaşındaki Williams'ın 1 yıl için 1.3 milyon dolar alacağı belirtildi.

2006 yılında Miami Heat ile NBA şampiyonluğu yaşayan Jason Williams, 2008 Ağustos'unda Los Angeles Clippers ile anlaşmış; fakat ailesiyle daha çok vakit geçirmek istediğini belirterek basketbola ara vermişti.

2009 Şubat'ında NBA'e dönme isteği takımlar tarafından reddedilen tecrübeli oyun kurucu, böylece parkelere geri dönmüş oldu. <br> <br>1998 draftında 7.sıradan seçilen Williams'ın, Sacramento Kings, Memphis Grizzlies ve Miami Heat formaları ile 11.4 sayı, 6.3 asist kariyer ortalamaları bulunuyor.

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