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Spor

Orlando'da Howard farkı

NBA'de Orlando Magic, Hidayet Türkoğlu'nun forma giymediği maçta Washington Wizards'ı deplasmanda 112-103 mağlup etti.

14 Mart 2009 02:00



NBA'de Orlando Magic, Hidayet Türkoğlu'nun forma giymediği maçta Washington Wizards'ı deplasmanda 112-103 mağlup etti.


Detroit Pistons maçında sol ayağından sakatlanan ve Chicago Bulls karşısında forma giyemeyen milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, takımı Orlando Magic'in Washington Wizards'ı deplasmanda 112-103'lük skorla geçtiği maçta da görev yapmadı.

All-Star pivot Dwight Howard 7 asistle kariyerinin en yüksek sayısına ulaşırken, istatistiklerine 18 sayı – 13 ribaunt ve 5 blok ekleyerek Magic'in sahadan galibiyetle ayrılmasında büyük rol oynadı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Rashard Lewis ve Rafer Alston ile etkili olan Magic, ilk çeyreği de 30-25 önde kapattı. İkinci çeyrekte kenardan gelen oyuncuların skora katkı yapmasıyla sayı üretmekte zorlanmayan konuk takım, soyunma odasına 60-52 üstün gitti.

İkinci yarıya 6-0'lık seriyle giren Magic, farkı çift hanelere taşıdı. Antawn Jamison'ın üst üse kaydettiği sayılarla maça yeniden ortak olan Wizards, farkı 5 sayıya kadar indirmeyi başardı ve son çeyreğe de 81-75 geride başladı.

Son çeyreğe hücum da etkili başlayan ev sahibi takım, skoru 87-86'ya getirerek farkı 1 sayıya kadar indirdi. J.J. Redick'in kritik 3 sayılık basketiyle son 5 dakikaya girilirken farkı 6 sayıya çıkaran Magic, üstünlüğü korudu ve maçı da 112-103'lük skorla kazanarak bu sezonki 48. galibiyetine ulaştı.

Konuk ekipte bu sezonki 13. teknik faulünü alan Dwight Howard 18 sayı – 13 ribaunt – 7 asist ve 5 blokluk performansıyla maça damgasını vururken, Mickael Pietrus 21 sayı – 11 ribaunt – 6 asist – 2 blok – 2 top çalmayla, Rashard Lewis de 19 sayı – 6 ribaunt – 2 asistle katkı yaptı.

Ev sahibi ekipte yıldız oyuncu Antawn Jamison'ın 36 sayı – 6 ribaunt – 2 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemezken, kenardan gelen Nick Young 20 sayı – 5 ribaunt – 4 asistle oynadı.

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