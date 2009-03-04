Orlando sonunu getirdi



Orlando Magic, son periyottaki etkili oyunuyla sahasında Phoenix Suns'ı 111-99 mağlup etti. Hidayet Türkoğlu 22 sayı-6 asistle galibiyete katkı yaptı.



NBA'e oynanan 8 maçla devam edilirken, Hidayet Türkoğlu'nun takımı Orlando Magic, evinde ağırladığı Phoenix Suns'ı 111-99'luk skorla geçti.



İlk yarısı 56-56'lık eşitlikle geçen maçın son periyoduna 3 sayı geriden giren Magic, Hidayet ve Howard'ın devreye girmesiyle salondan galpi ayrılmayı bildi.



Son 7 maçta 5. galibiyetini alan ev sahibi ekipte 29 sayı-12 ribaunt-3 asistle oynayan Rashard Lewis en skorer isim olurken, 40 dakika ile takımının en çok süre alan oyuncusu olan milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu da 22 sayı-6 asist-2 ribaunt-2 top çalmalık performans sergiledi. 8/17 saha içi isabetiyle oynayan Hidayet, aynı zamanda 24 top kaybı yapan Magic'in, Lewis'le birlikte en çok top kaybeden oyuncusu oldu.



Orlando'da Dwight Howard 21 sayı-8 ribaunt, Rafer Alston da 15 sayı-6 ribaunt-6 asistle katkı yaptılar.



Lakers ve Toronto galibiyetlerinin ardından Orlando deplasmanından yenik ayrılan Phoenix'te ise Jason Richardson'ın 27 sayı-6 ribaunt, Steve Nash'in 20 sayı-8 asist-7 ribaunt-4 top çalma ve Shaquille O'Neal'in 19 sayı-11 ribauntluk çabaları yeterli olmadı.



DETROIT BILLUPS'A RAĞMEN



Detroit Pistons ise sahasında konuk ettiği Denver Nuggets’ı, eski oyuncusu Chauncey Billups'ın mükemmel performansına rağmen 100-95 mağlup etti.



Son iki aydan bu yana ilk defa üst üste 3. maçından galibiyetle ayrılan Detroit'te sahaya ilk beşte çıkan oyuncular en az 16 sayı kaydettiler.



Tayshaun Prince 23 sayıyla en skorer isim olurken, Rodney Stuckey 21 sayı-7 asistle oynadı.



Denver'da ise Billups eski takımına karşı 21'i ilk yarıda olmak üzere 34 sayı kaydetti. Nuggets'ta, pazar gecesi Indiana maçında koç George Karl ile tartışma yaşayan Carmelo Anthony, Pistons'a karşı forma giymedi.

