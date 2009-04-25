Orlando son saniyede yıkıldı



Doğu Konferansı play-off ilk tur üçüncü maçında Orlando Magic, deplasmanda Philadelphia 76'ers'a 96-94 yenilerek seride 2-1 geriye düştü.





İlk maçı Andre Iguodala'nın son hücumda kaydettiği basketle kaybeden Orlando Magic, sahasındaki ikinci maçı kazandıktan sonra üçüncü karşılaşmada Philadelphia 76'ers'a konuk oldu.



All-Star pivot Dwight Howard'ın pota altındaki skorer oyununa rağmen Philadelphia, Thaddeus Young'ın bitime 2 saniye kala bulduğu basketle sahadan 96-94'lük skorla galip ayrılarak hem seride 2-1 öne geçti hem de saha avantajını korudu.



Karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken, Andre Millier'ın son bölümdeki etkili oyunuyla ev sahibi takım ilk çeyreği 27-21 önde kapattı. İkinci çeyreğe de daha iyi başlayan Philadelphia, skoru 37-27'ye getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Hücumda istediği performansı sergileyemeyen Magic, soyunma odasına 60-49 geride gitti.



İkinci devereye kötü bir başlangıç yapmasına rağmen çabuk toparlanan konuk takım, Rashard Lewis ve Pietrus'un üst üste kaydettiği 3 sayılık basketlerle üçüncü çeyreğin bitimine 2.5 dakika kala farkı 2 sayıya indirdi. Kalan sürede üstünlüğünü korumayı başaran 76'ers, son çeyreğe 80-77 önde başladı.



Son çeyreğe hızlı giren Magic, skora 86-86 eşitlik getirdi. Son 6 saniyelik bölüme 94-94 eşitlikle girilirken, bitime 2 saniye kala Young'un turnikesiyle 96-94 öne geçen Philadelphia, maçı da aynı skorla kazanarak seride 2-1 öne geçti.



Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, 11 sayı – 6 ribaunt – 4 asistle karşılaşmayı noktalarken, kullandığı 12 şutun 2'sini sayıya çevirebildi. 40 dakika ter döken yıldız basketbolcu, serbest atış çizgisinden 6/6, üç sayı çizgisinin gerisinden de 1/3 isabet kaydetti.



Philadelphia'da ilk maçın yıldızı Andre Iguodala 29 sayı – 7 ribaunt – 4 asistle ön plana çıkarken, tecrübeli oyun kurucu Andre Miller da 24 sayı – 9 ribaunt – 7 asistle katkı yaptı.



Magic'de ise Dwight Howard'ın 36 sayı – 11 ribaunt – 3 blokluk performansı ile Rafer Alston'ın 17 sayı – 5 ribaunt – 4 asisti galibiyet için yeterli olmadı.



HOUSTON KAZANMAYI BİLDİ: 86-83



Batı Konferansı play-off ilk tur üçüncü maçında Houston Rockets, seyircisi önünde Portland Trail Blazers'ı 86-83 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti.



Arjantinli yıldızı Louis Scola'nın 19 sayı - 9 ribaunt - 3 asistlik performansıyla sahadan 86-83 galip ayrılan Houston, ilk maçta ele geçirdiği saha avantajını da korumuş oldu.



Karşılaşmaya daha etkili başlayan ev sahibi takım, ilk çeyreği de 21-15 önde kapattı. İkinci çeyrekte de rakibinden daha iyi bir oyun sergileyen Houston, ilk devreyi 48-37 üstün kapattı.



İkinci yarıda Brandon Roy'un sahne olmasıyla etkili olan Portland, üçüncü çeyreğin sonunda skoru 66-59'a getirerek farkı 7 sayıya indirdi. Son çeyreğin ilk bölümünde oyunu kontrol etmesine rağmen Houston, son bölümde konuk takımın farkı eritmesine engel olamadı.



Aaron Brooks'un serbest atışları sayıya çevirmesiyle üstünlüğünü koruyan Houston, maçı da 86-83'lük skorla kazandı.



Ev sahibi ekipte Louis Scola 19 sayı - 9 ribaunt - 3 asistle yıldızlaşırken, Shane Battier 16 sayı - 4 ribaunt - 4 blokla oynadı. Çinli pivot Yao Ming ise, 13 ribaunt - 7 sayı - 3 blokla salondan ayrıldı.



Portland'da ise, Brandon Roy'un 19 sayı - 7 ribauntu, Steve Blake'in 16 sayı - 10 asist - 3 ribauntu ve kenardan gelen Rudy Fernandez'in 17 sayı - 3 asisti mağlubiyeti engelleyemedi.



CLEVELAND ZORLANMADI: 68-79



Doğu Konferansı'nda normal sezonu zirvede tamamlayan Cleveland Cavaliers, evinde oynadığı ilk 2 maçı rahat bir şekilde kazandıktan sonra Detroit Pistons'ı deplasmanda da 79-68'lik skorla geçerek seride durumu 3-0'a getirdi.



Karşılaşmanın ilk çeyreği 18-18 eşitlikle sonuçlanırken, ikinci çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Cavaliers soyunma odasına 44-37 önde gitti.



İkinci yarıya sert savunma yaparak başlayan Pistons, güçlü rakibine üçüncü çeyrekte sadece 9 sayı şansı tanıyarak son çeyreğe girilirken skora 53-53 denge getirdi.



Son çeyrekte kontrolü ele geçirmekte zorlanmayan Cavaliers, maçı 79-68'lik skorla kazanarak seride 3-0 öne geçti.



Cavaliers'ın süper yıldızı LeBron James 25 sayı - 11 ribaunt - 9 asistle triple-double'ı kaçırırken, kenardan gelen Joe Smith 19 sayı - 10 ribauntla katkı yaptı.



Pistons'da ise Richard Hamilton'ın 15 sayı - 8 ribaunt - 6 asisti ile Rodney Stuckey'nin 12 sayı - 5 ribaunt - 5 asisti galibiyet için yeterli olmadı.



