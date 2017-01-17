T24 LogoT24 Logo
Dünya

Orlando saldırganı Omar Mateen'in eşi gözaltına alındı

Eşcinsellerin gittiği bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda ABD tarihinin en büyük katliamlarından biri gerçekleşmişti

17 Ocak 2017 01:53

ABD'nin Orlando kentinde eşcinsellerin gittiği bir gece kulübünde 49 kişiyi öldürerek, ABD tarihindeki en büyük toplu katliamlarından birini gerçekleştiren Omar Mateen'in eşi San Francisco'da gözaltına alındı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Orlando'daki katliamın sorumlusu olarak polis tarafından öldürülen 29 yaşındaki Omar Mateen'in eşi Noor Salman'ın gözaltına alındığını duyurdu.

Savcılığın açıklamasında ise Salman'ın, Mateen'in DEAŞ'a maddi destek sağlamasına yardım ve yataklık etmek, adaletin önünü tıkama gibi suçlardan gözaltına alındığı kaydedildi.

 

En kanlı saldırılardan

 

Salı günü ilk duruşmasına çıkacağı bildirilen Salman'ın, gözaltına alındığı Kaliforniya'nın San Francisco kentinden, Florida'nın Tampa kentine gönderilmesi bekleniyor.

49 kişinin öldürüldüğü, 53 kişinin yaralandığı 12 Haziran 2016'daki katliam, ABD tarihine "tek kişi tarafından gerçekleştirilmiş en kanlı saldırılardan biri" olarak geçti.

 

Trump'ın puanını artırmıştı

 

Afgan asıllı ABD vatandaşı Omar Mateen'in gerçekleştirdiği saldırıdan sonra yapılan anket sonuçları, katliamın seçim yarışında kadın ve göçmenlere yönelik söylemleri yanında İslamofobik söylemleriyle de önce çıkan 45. Başkan Donald Trump'ın seçmen nezdinde puanının artmasına katkı sağladığını ortaya koymuştu.

 

ETİKETLER

orlandokatliamsaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24