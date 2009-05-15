Orlando inadı: 83-75



NBA'de cuma sabaha karşı oynanan Doğu Konferansı Yarı Final 6. maçında milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Orlando Magic sahasında Boston Celtics'i 83-75 mağlup ederek seride durumu 3-3' getirdi.



Büyük çekişmeye sahne olan maçın ilk devresi 46-45 Boston Celtics üstünlüğü ile biterken, ev sahibi ekip Orlando Magic'te Dwight Howard 23 sayı, 22 ribaund, 2 asistlik performansı ile sahanın en skorer ismi olurken Rashard Lewis 20 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve karşılaşmada 37:48 dakika süre alan temsilcimiz Hidayet Türkoğlu 7 sayı, 3 asist, 2 ribaundluk performasları ile galibiyete katkıda bulunan diğer isimler oldular.



Konuk ekip Boston Celtics'te ise Rajon Rondo 19 sayı, 16 ribaund, 6 asistlik performansı ile galibiyetin mimarı olurken Kendrick Perkin 15 sayı, 10 ribaund, 1 asist ve Paul Pierce 17 sayı, 9 ribaund, 5 asistlik performansları ile skora katkıda bulunan diğer isimler oldular.



Serinin 7. ve son maçı pazarı pazartesiye bağlayan gece Boston'da oynanacak. Bu maçı kazanan takım Doğu Konferansı'nda finale yükselecek ve finalde Cleveland Cavaliers ile karşı karşıya gelecek.