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Orlando ikinci turda

NBA'de Orlando Magic, deplasmanda Philadelphia 76'ers'ı 114-89 mağlup ederek seride durumu 4-2'ye getirdi.

01 Mayıs 2009 03:00


NBA'de Orlando Magic, deplasmanda Philadelphia 76'ers'ı 114-89 mağlup ederek seride durumu 4-2'ye getirdi ve Doğu Konferansı'nda ikinci tura yükseldi. Hidayet Türkoğlu, iki teknik faul alarak oyundan atıldı.

Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun takımı Orlando Magic, Doğu Konferansı play-off ilk tur altıncı maçında Philadelphia 76'ers'a konuk oldu.

Cezası nedeniyle All-Star pivotu Dwight Howard'tan yoksun sahaya çıkan Magic, Rashard Lewis ve Rafer Alston'ın etkili oyunuyla sahadan 114-89'luk skorla galip ayrılmayı başardı.

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 6 dakikasını 13-5 önde geçen Magic, Rashard Lewis ve Rafer Alston'ın sayılarıyla farkı çift hanelere taşıdı ve ilk çeyreği de 30-19 üstünlükle tamamladı.

İkinci çeyreğe Hidayet Türkoğlu'nun basketiyle giren konuk takım, Andre Iguodala ve Lou Williams'ın üst üste kaydettiği sayılara engel olamayınca Philadelphia skoru 35-30'a getirerek farkı 5 sayıya kadar indirdi. J.J. Redick'in de skora katkı yapmasıyla kontrolü ele geçiren Magic, farkı yeniden çift hanelere taşıdı ve soyunma odasına 60-48 önde gitti.

İkinci devre de skor üretmekte zorlanmayan Magic, üçüncü çeyreğin bitimine 3 dakika kala skoru 85-65'e getirerek farkı 20 sayıya çıkardı. Son çeyrekte de oyunu kontrol eden konuk takım, maçı 114-89'luk skorla kazandı.

Bu sonuçla Orlando Magic, seriyi 4-2 ile bitirerek Doğu Konferansı'nda ikinci tura yükseldi.

Bitime 6.5 dakika kala ikinci kez teknik faul alarak oyundan atılan milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, 12 sayı – 5 asist – 3 ribaund üretirken, kullandığı 8 şutun 5'ini sayıya çevirdi. 29 dakika süre alan yıldız oyuncu, üç sayı çizgisinin gerisinden de1/2 isabet kaydetti.

Magic'de Rashard Lewis 29 sayı – 7 ribaund – 5 asistle ön plana çıkarken, tecrübeli oyun kurucu Rafer Alston da 21 sayı – 10 asist – 3 top çalmayla double-double yaptı.

Ev sahibi ekipte ise Andre Miller 24 sayı – 7 ribaund – 5 asistle, Andre Iguodala 20 sayı – 6 asist – 3 ribaund – 3 top çalmayla oynadı.

CHICAGO ÜÇÜNCÜ UZATMADA: 128-127

Chicago Bulls, sahasında Boston Celtics'i üç uzatma sonunda 128-127 mağlup etti. Bu galibiyetle durumu 3-3'e getiren Bulls, seriyi 7. maça taşıdı.


İlk turun en çekişmeli eşleşmesinde Chicago Bulls, serinin 6. maçında son şampiyonu United Center'da ağırladı.

Maça hızlı giren ve ilk çeyreği 37-26 önde bitiren Bulls, ikinci çeyrekte Ray Allen'ın basketlerine engel olamadı ve konuk takım soyunma odasına gidilirken skoru 59-57'ye getirerek farkı 2 sayıya kadar indirdi.

Üçüncü çeyrekte daha etkili savunma yapan ev sahibi takım, son çeyreğe 83-76 üstün başladı. Son çeyrekte farkı 12 sayıya kadar çıkarmayı başaran Bulls, Glen Davis ve Ray Allen'ı durduramadı ve öne geçen Celtics bitime 3.5 dakika kala farkı 8 sayıya kadar çıkardı.

Kalan bölümde rakibine 10-2'lik seriyle cevap veren Bulls, skoru 101-101'e getirerek maçı uzatmaya götürdü. İlk uzatma bölümü 109-109 eşitlikle tamamlanırken, ikinci uzatma bölümüne geçildi.

İkinci uzatma dakikalarında iki takım da oyuna ağırlığını koyamadı ve Ray Allen'ın bitime 7 saniye kala kaydettiği 3 sayılık basketle maç üçüncü kez uzatmaya gitti.

Üçüncü uzatma bölümü de büyük bir çekişmeye sahne olurken, ev sahibi Bulls sahadan 128-127'lik skorla galip ayrıldı ve seriye 3-3 eşitlik getirdi.

Celtics'te takımı tek başına sırtlayan Ray Allen 51 sayı - 5 ribaunt - 3 asist - 3 top çalmayla yıldızlaşırken, kullandığı 32 şutun 18'ini sayıya çevirdi. Tecrübeli oyuncu, Üç sayı çizgisinin gerisinden 9/18 isabet kaydetti.

Ev sahibi ekipte John Salmons 35 sayı - 6 ribaunt - 4 asistle, çaylak Derrick Rose 28 sayı - 8 ribaunt - 7 asistle, Brad Miller da 23 sayı - 10 ribauntla salondan ayrıldı.

Konuk ekipte Paul Pierce 22 sayı - 9 ribaunt üretirken, Glen Davis 23 sayı - 7 ribauntla, Rajon Rondo da 19 asist - 8 sayıyla oynadı.

HOUSTON YARI FİNALDE: 92-76

Houston Rockets, sahasında Portland Trail Blazers'ı 92-76'lık skorla geçerek yarı final vizesi aldı.

İlk çeyreği 21-19 önde bitiren Rockets, ikinci çeyrekte oyuna ağırlığını koydu ve soyunma odasına 52-37 üstün gitti.

İkinci yarıya da iyi başlayan ev sahibi takım, farkı 20 sayıya kadar çıkardı ve son çeyreğe de 74-56 önde başladı. Son çeyrekte de farkın verdiği rahatlıkla oyunu kontrol eden Teksas temsilcisi, maçı da 92-76'lık skorla kazandı.

Ron Artest 27 sayı ile Rockets'ın skor yükünü üstlenirken, Yao Ming de 17 sayı - 10 ribauntla double-double yaptı.

Portland'ta ise LaMarcus Aldridge'in 26 sayı - 5 ribauntu ile Brandon Roy'un 22 sayı - 4 ribaunt - 4 asisti galibiyet için yeterli olmadı.

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