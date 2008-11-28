Orlando Hido ile güzel



NBA'de Orlando Magic, Hidayet Türkoğlu'nun 20 sayı – 10 ribauntla double-double yaptığı maçta Washington Wizards'ı deplasmanda 105-90'lık skorla mağlup etti.



Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu'nun takımı Orlando Magic, başkent temsilcisi Washington Wizards'a konuk oldu.



Antrenör Eddie Jordan ile yollarını ayıran Washington Wizards karşısında Hidayet Türkoğlu ve Dwight Howard ile etkili olan Orlando Magic, zor günler geçiren rakibini deplasmanda 105-90'lık skorla geçmeyi bildi.



Hidayet Türkoğlu'nun basketiyle karşılaşmaya başlayan Magic skor üretmekte zorlanmazken, ilk çeyreğin son 5 dakikasına 22-11 önde girdi. Rashard Lewis-Dwight Howard ikilisinin sayılarıyla farkı açmaya devam eden konuk takım, çeyreği de 38-25 üstün bitirdi.



İkinci çeyreğe 9-0'lık seriyle giren Wizards, skoru 38-34'e getirerek farkı 4 sayıya kadar indirdi. Tony Battie ve Hidayet Türkoğlu'nun basketleriyle rakibine karşılık vermekte gecikmeyen konuk takım, farkı yeniden çift hanelere çıkarttı ve soyunma odasına da 55-44 önde gitti.



İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken, pota altında Dwight Howard ile etkili olan Magic, ilk 7 dakika içinde skoru 76-56'ya getirerek farkı 20 sayıya çıkarttı. Kalan bölümde de rakibini durdurmakta başaralı olamayan ev sahibi takım, son çeyreğe de 86-65 geride başladı.



Son çeyrekte farkın verdiği rahatlıkla oyunu kontrol etmekte zorlanmayan Magic, çeyreği 25-19 geride bitirmesine rağmen sahadan 105-90'lık skorla galip ayrılarak bu sezonki galibiyet sayısını 14'e yükseltti.



Milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, 20 sayı – 10 ribaunt – 3 asist – 1 top çalmayla double-double yaparken, 7/16 saha içi isabet oranıyla hücum etti. 34 dakika görev yapan yıldız oyuncu üç sayı çigsinin gerisinden isabet kaydedemezken, serbest atışlarda 6/7 ile oynadı.



Dwight Howard 26 sayı – 14 ribaunt – 3 blok – 2 asist – 1 top çalmayla double-double yaparak galibiyette büyük pay sahibi olurken, Rashard Lewis 17 sayı – 5 ribaunt – 4 asist – 1 top çalmayla, Mickael Pietrus 17 sayı – 4 ribaunt – 3 asist – 3 top çalmayla ön plana çıktı.



Ev sahibi ekipte Caron Butler 25 sayı – 6 asist – 2 ribauntluk performansıyla takımının skor yükünü taşırken, Antawn Jamison 17 sayı – 12 ribaunt – 2 asist – 2 top çalmayla double-double yaptı. Kenardan gelen Litvanyalı oyuncu Darius Songaila ise, 12 sayı – 3 ribauntla katkı yaptı.

