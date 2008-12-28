Orlando Hidayet'le güldü



NBA'da milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu'nun 26 sayı ile en skorer olduğu maçta Orlando Magic, Minnesota'yı 118-94 mağlup etti.





Orlando Magic'in Minnesota'yı 118-94 yendiği karşılaşmada 37 dakika forma giyen Hidayet Türkoğlu, 26 sayı ile takımının en skoreri oldu.



Utah Jazz ise geceyi yenilgiyle kapatırken Mehmet Okur belindeki ağrılar nedeniyle forma giymedi.



Orlando Magic, Minnesota'yı 118-94 yenerken, milli basketbolcumuz 11'i son çeyrekte olmak üzere rakip potaya bıraktığı 26 sayı ile hem takımının en skoreri, hem de galibiyetin mimarı oldu.



Aynı zamanda üstüste 7. galibiyetini elde eden Orlando'da Rashard Lewis 24, Jameer Nelson da 20 sayılık katkı yaptlar.



Minnesota'daysa oyuna kenardan dahil olarak 21 sayı üreten Rashard Maccants'in 21 sayılık çabası yeterli olmadı.



Utah Jazz ise Houston'a 2 uzatma sonunda boyun eğdi.



Mehmet Okur'un belindeki rahatsızlığı nedeniyle forma giymediği Utah Jazz, Rocekts'a iki uzatma devresi sonunda 120-115 mağlup oldu.



Houston'da 28 sayısının 10'unun son uzutma bölümüne sığdıran Ron Artest Rocekts'a galibiyeti getiren isim oldu. Teksas ekibinde ayrıca Yao Ming 26 sayı 11 ribaund üretti. Utah'ta Ronnie Brewer 23, andrei Kirilenko 20 sayı kaydettiler.