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Spor

Orlandı Magic seride durumu 2-0'a getirdi

Magic, sahasında Bobcats'i 92-77 yenerken, Spurs deplasmanda Dallas'ı 102-88 mağlup ederek saha avantajını ele geçirdi.

22 Nisan 2010 03:00

T24 - NBA play-off mücadelesine, iki konferansta da 1'er maçla devam edildi. Orlando Magic, sahasında ağırladığı Charlotte Bobcats'i 92-77 yenerken, San Antonio Spurs deplasmanda Dallas Mavericks'i 102-88 mağlup ederek saha avantajını ele geçirdi.





Doğu Konferansı'nda Orlando Magic, evinde ağırladığı Charlotte Bobcats'i 92-77 yenerek, durumu 2-0'a getirdi.


Ev sahibi Magic'te Vince Carter 19, Dwight Howard 15, Rashard Lewis ve Jameer Nelson 13'er sayıyla galibiyetin mimarları olurken, Bobcats'de ise 27 sayı, 3 asist ve 3 ribauntla maçın en skoreri olan Stephen Jackson'ın ve 15 sayı üreten Gerald Wallace'ın performansı, yenilginin önüne geçemedi.
    




Spurs durumu eşitledi, avantajı ele geçirdi



Gecenin diğer maçı, San Antonio Spurs'ün deplasmanda Dallas Mavericks'i 102-88 yendiği karşılaşma idi. Spurs, bu sonuçla serideki durumu 1-1 eşitledi.


San Antonio'nun galibiyetinde rol oynayan isimler, 25 sayı, 17 ribaunt ve 2 asistle ''double-double'' yapan Tim Duncan, 23 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist kaydeden Emanuel Ginobili ve 19 sayı, 7 ribaunt ve 1 asist üreten Richard Jefferson oldu.


Dallas temsilcisinde ise Jason Terry'nin 27 sayısı, Dirk Nowitzki'nin 24 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistlik ''double-double''ı ve Caron Butler'ın da 17 sayısı ise yenilgiyi önlemeyemedi.


Play-off serisine, yarın (23 Nisan 2010) Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers ve Portland Trail Blazers-Phoenix Suns karşılaşmalarıyla devam edilecek.

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