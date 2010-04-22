Orlandı Magic seride durumu 2-0'a getirdi

T24 -

Spurs durumu eşitledi, avantajı ele geçirdi

Doğu Konferansı'nda Orlando Magic, evinde ağırladığı Charlotte Bobcats'i 92-77 yenerek, durumu 2-0'a getirdi.Ev sahibi Magic'te Vince Carter 19, Dwight Howard 15, Rashard Lewis ve Jameer Nelson 13'er sayıyla galibiyetin mimarları olurken, Bobcats'de ise 27 sayı, 3 asist ve 3 ribauntla maçın en skoreri olan Stephen Jackson'ın ve 15 sayı üreten Gerald Wallace'ın performansı, yenilginin önüne geçemedi.Gecenin diğer maçı, San Antonio Spurs'ün deplasmanda Dallas Mavericks'i 102-88 yendiği karşılaşma idi. Spurs, bu sonuçla serideki durumu 1-1 eşitledi.San Antonio'nun galibiyetinde rol oynayan isimler, 25 sayı, 17 ribaunt ve 2 asistle ''double-double'' yapan Tim Duncan, 23 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist kaydeden Emanuel Ginobili ve 19 sayı, 7 ribaunt ve 1 asist üreten Richard Jefferson oldu.Dallas temsilcisinde ise Jason Terry'nin 27 sayısı, Dirk Nowitzki'nin 24 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistlik ''double-double''ı ve Caron Butler'ın da 17 sayısı ise yenilgiyi önlemeyemedi.Play-off serisine, yarın (23 Nisan 2010) Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers ve Portland Trail Blazers-Phoenix Suns karşılaşmalarıyla devam edilecek.