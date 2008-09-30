Orkun unutuldu



Galatasaray'da 2007-2008 sezonuna iyi başlayan ve üst üste birçok maçta forma giyen kaleci Orkun, 24 Şubat 2008 tarihinden itibaren resmi maçlarda görev almadı.







Geçen sezonun başında Galatasaray'a Kayseri Erciyesspor'dan transfer edilen Orkun Usak, sarı-kırmızılı takımda geçen sezon ligin 23. haftasına kadar UEFA Kupası, Turkcell Süper Lig ve Fortis Türkiye Kupası'nda yaptığı 38 resmi maçın 32'sinde kaleyi korudu.



Orkun Usak, geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın Turkcell Süper Lig'in ilk 23 haftasında yaptığı karşılaşmaların 21'inde, UEFA Kupası'nda yaptığı 10 maçın 9'unda ve Fortis Türkiye Kupası'ndaki 5 maçın 2'sinde görev aldı.



Ancak sarı-kırmızılı takımın UEFA Kupası'nda Bayer 04 Leverkusen'e 5-1 yenilerek elendiği maç ile 24 Şubat'ta Turkcell Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'ya sahasında 1-0 yenildiği maçta yediği goller nedeniyle eleştirilen Orkun, o günden sonra resmi maçlarda kaleyi bir daha göremedi.



Teknik direktör Karl Heniz Feldkamp'ın kızağa çektiği Orkun'un yerine kaleye geçen Aykut, Galatasaray'ın 2007-2008 sezonunda daha sonra, lig ve Fortis Türkiye Kupası'nda yaptığı 14 karşılaşmada forma giydi.



BU SEZON İLK 18'E BİLE GİREMEDİ



Orkun, bu sezon Galatasaray'ın yaptığı hiçbir resmi müsabakada 18 kişilik kadroya giremedi.



Sezon başında İtalyan kaleci Morgan De Sanctis'i kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılı takımın, TFF Süper Kupa, Avrupa Şampiyonlar Ligi ön elemeleri, UEFA Kupası ve Turkcell Süper Lig'de bu sezon yaptığı 9 karşılaşmada Orkun, 18 kişilik kadroya dahil edilmedi.



AYKUT DA KALEYİ DE SANCTİS'E KAPTIRDI



Sarı-kırmızılı takımda Orkun'un performans eksikliğinden dolayı forma şansı bulan Aykut, kaleyi yeni transfer De Sanctis'e kaptırdı.



Sürekli Türk kalecilere güvenilmesi gerektiğini ve Orkun ile birlikte kaleyi koruyabileceklerini söyleyen Aykut, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Turkcell Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile yaptığı maç ve bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde Steaua Bükreş ile yaptığı ilk maçta yenilen goller nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.



Galatasaray'ın bu sezon Kayserispor ile yaptığı TFF Süper Kupa, Steaua Bükreş'le oynanan Şampiyonlar Ligi eleme maçları ve Turkcell Süper Lig'in ilk haftasındaki Denizlispor maçında kaleyi koruyan isim olan Aykut, daha sonra görevi De Sanctis'e devretti.



De Sanctis'in kaleye geçmesiyle birlikte Aykut da 5 maçtır forma şansı bulamadı.

