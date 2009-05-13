Orkinos kotasını deldik

Türkiye, Uluslararası Atlantik Orkinoslarını Koruma Komisyonu’nce (ICCAT) belirlenen mavi yüzgeçli orkinos avlama kotalarını ihlal etti. Greenpeace Akdeniz Denizler Kampanyası Sorumlusu Banu Dökmecibaşı, “Türkiye’nin sınırlamaları gözardı etmesi türün ticari anlamda yok olmasına yol açacak” dedi.



Türkiye, mavi yüzgeçli orkinosları avlayan ülkeler arasında Akdeniz’deki en büyük av filosuna sahip. AKP hükümeti geçen kasım ayındaki ICCAT toplantısının ardından karara varılan kota dağılımına itiraz ederek kendi kotasını oluşturma yoluna gitti. Bunun ardından İzmir’e bağlı Karaburun Limanı’nda 5-10 ton arası yavru boyutlarda orkinosun yasadışı olarak avlanmasını görüntüleyen Greenpeace’in sorumlusu Dökmecibaşı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı kontrolleri ihmal etmekle suçladı. Dökmecibaşı, Akdeniz’deki filoların aşırı avlanmasının orkinos stoklarını hızla yıkıma götürdüğüne dikkat çekti.



Bilim insanları mavi yüzgeçli orkinosların yıllık av miktarının 15 bin tondan fazla olmaması gerektiği belirtilirken 2007’deki av miktarının 61 bin ton olarak gerçekleşmesi tehlikelinin boyutlarını gösteriyor.