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Yaşam

Orkestra şefinden sanatçısına 'Gezi' ihbarı

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Orhan Şallıel yönetimindeki 2 sanatçıyı 'Gezi Parkı Filarmoni Orkestrası’na katıldıkları için ihbar etti

11 Aralık 2013 13:24

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Şefi Orhan Şallıel’in, yönetimindeki 2 sanatçıyı Gezi Parkı eylemlerinde ‘Gezi Parkı Filarmoni Orkestrası’na katıldıkları için Orkestra Müdürlüğü’ne dilekçeyle şikâyet ettiği bunun üzerine söz konusu sanatçıların savcılıkta ifade verdiği ortaya çıktı.

Umut Erdem'in Hüriyet'te yer alan haberine göre Şef Orhan Şallıel, 12 Haziran’da savcılığa dilekçe yazarak iki sanatçının 'Gezi Parkı Filarmoni Orkestrası'ndasahneye çıkmak suretiyle eylemlere katıldığını gördüğünü söyledi. Müdürlüğün şikâyeti ilettiği Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdür Vekili Nihat Değirmenci, Şef Şallıel’den sanatçılar hakkında gerekli işlemi yapmasını istedi. Yaşanan gelişmelerin ardından 2 sanatçı savcılığa ifade verdi.

 

'Mobbing ile alakalı bir konu'

 

Orhan Şallıel ise “O göründüğü gibi bir vaka değil. Mobbing ile alakalı bir konu. Sanatçılar, orkestranın yönetim kurulu şu an bayağı mobbing cephesi... şeklinde kendinim savundu

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