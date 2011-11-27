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Sağlık

'Orjin' markalı ilaca toplatma kararı

Sağlık Bakanlığı, "Orjin" markalı "Rahatlatıcı masaj ve bacak bakımı" isimli ürünlerin piyasadan toplanması işlemlerine başladı.

27 Kasım 2011 02:00

T24 - Sağlık Bakanlığı, "Orjin" markalı "Rahatlatıcı masaj ve bacak bakımı" isimli ürünlerin piyasadan toplanması işlemlerine başladı.
 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından yapılan Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetlerinde "Orjin" markalı "Rahatlatıcı masaj ve bacak bakımı" adlı ürünlerin; eklem ve kas figürü ile çeşitli endikasyonlarla (ağrı, romatizma, kılcal damarlardaki kan dolaşımının rahatlaması, baş ağrısı ve auralı migrenler, boyun tutulmaları, kireçlenme ve menisküs, kas ağrıları v.b. gibi tedavi etme iddiasıyla) piyasaya sürüldüğü belirtildi.


"Rahatlatıcı Masaj ve Bacak Bakım Kremi" adlı ürünün "kozmetik" olduğu beyan edilerek Bakanlığa bildirimi yapıldığı kaydedilen açıklamada, kozmetik ürünlerin yukarıda sayılan etkileri gösteremeyeceklerine dikkat çekildi.


Bu etkilerin ruhsatlı ilaçlardan beklenebilecek etkiler olduğu ve adı geçen ürünün Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış olan bir "ilaç" olmadığı kaydedilen açıklamada, "Orjin" markalı ’Rahatlatıcı masaj ve bacak bakımı’ isimli ürünlerin piyasadan toplanması işlemleri Bakanlığımızca başlatılmıştır. Muhtelif televizyon, radyo kanalları ve internet sitelerinde reklamı yapılmak suretiyle tedavi ettiği veya tedaviye yardımcı olduğu iddia edilerek piyasaya arz edilen ürünlere itibar edilmemesi ve rahatsızlıkları olan kişilerin öncelikle bir hekime başvurmaları halk sağlığının yararına olacaktır" denildi.



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