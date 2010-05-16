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Orijinal Susurluk raporu Tuncay Özkan'da çıktı

İkinci Ergenekon davasına bakan mahkeme heyeti, Özkan'la ilgili ifadenin doğruluğunun araştırılmasını istedi.

16 Mayıs 2010 03:00

T24 - İkinci Ergenekon davasına bakan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tuncay Özkan’ın avukatının dilekçesinde belirttiği, “eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın Susurluk Raporu’nun aslını Özkan’ın masasında unuttuğu, yanlışlıkla fotokopisini aldığı” şeklindeki ifadenin doğru olup olmadığının araştırılmasına ve konuyla ilgili olarak Başbakanlığa yazı yazılmasına karar verdi.


İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki önceki gün görülen ikinci Ergenekon davasının duruşmasında sanık ve avukatların taleplerine ilişkin mahkeme heyetince alınan ara kararlar, üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu tarafından açıklandı.


Milliyet gazetesinin haberine göre mahkeme heyeti, Özkan’ın avukatının dilekçesinde, Mesut Yılmaz’ın, Tuncay Özkan’ın Kanal D’deki programına gelerek açıkladığı Susurluk Raporu’nun “kırmızı mühürlü” olan aslını masada unuttuğunu, yanlışlıkla Özkan’a ait fotokopiyi alıp gittiğini, Özkan’ın da “kendisi için çok değerli olan ve gizliliği bulunmayan” raporun aslının arşivinde kalması gerektiğini bildirdiğini ifade etti. Mahkeme heyeti, bu durumun doğru olup olmadığının araştırılmasına ve Başbakanlığa yeniden yazı yazılmasına hükmetti.


Heyet, ayrıca Özkan’ın yazılı savunmasında belirttiği iddianın ancak Mesut Yılmaz’da bulunan nüsha ile birebir karşılaştırma yapılarak anlaşılacağını kaydetti.

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