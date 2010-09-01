-ORİENT EKSPRES TÜRKİYE'DE EDİRNE (A.A) - 01.09.2010 - Fransa'nın başkenti Paris'ten 27 Ağustosta 95 yolcuyla hareket eden, Agahta Christie'nin ''Doğu Ekspresi'nde Cinayet'' dahil pek çok romanına esin kaynağı olan ünlü Orient Ekspres, Kapıkule Garı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Dünyanın pek çok ülkesinden 95 yolcusuyla, Paris'ten yola çıkan ünlü tren, Kapıkule Garı'ndan Türkiye'ye girişte, halk oyunları gösterileriyle karşılandı. Kapıkule sınır kapısında mola veren Orient Ekspres yolcuları için İstanbul'da hazırlanan Türk yemekleri ekspresin vagonlarına taşındı. Tren, Kapıkule'deki işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul'a hareket edecek. Orient Ekspres'in Operasyon Müdürü Vıncent Gullon, yaptığı açıklamada, 15 vagonda 95 yolcu ve 40 personelle Kapıkule Garı'ndan Türkiye'ye giriş yaptıklarını söyledi. 1883 yılından beri devam eden ve 5 gün süren tarihi yolculuğun bedelinin geçen yılla aynı olduğunu ifade eden Gullon, ''Bu tarihi yolculuğun ücreti 6 bin Avro'dur. Buna, ulaşım, yeme içme, Budapeşte, Bükreş ve Varna'daki otelde konaklamalar dahildir'' diye konuştu. -ZENGİNLER TRENİ- Avrupa'nın ilk kıtalararası ekspresi Orient Ekspres, Paris'ten ilk seferine 4 Ekim 1883 tarihinde çıktı. Belçikalı işadamı Georges Nagelmackers'in hizmete soktuğu Orient Ekspres'in ilk seferinde, Paris'ten Varna Limanı'na kadar trenle seyahat eden yolcular, oradan buharlı gemiyle İstanbul'a geldiler. Avrupa'nın en romantik şehirlerine yolculuk yapan buharlı Orient Ekspres, Agahta Christie'nin ''Doğu Ekspresi'nde Cinayet'' dahil pek çok edebi eserine de esin kaynağı oldu. Trende, genellikle ekonomik durumu iyi olan Avrupalı yolcular seyahat ediyor.