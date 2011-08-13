-Orhun Ene: Kafamız istiyor İZMİR (A.A) - 12.08.2011 - Basketbolda, Spor Toto World Cup 10'da Almanya'ya mağlup olan A Milli Takım'ın Başantrenörü Orhun Ene, ''Şu anda kafamız istiyor ama bacaklarımız hazır değil'' dedi. Ene, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, Almanya karşısında çok az bir periyot dışında hem hücumda hem savunmada istedikleri ritmi bulamadıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Şu anda kafamız istiyor ama bacaklarımız hazır değil. Yüzde 40'ın altında 2'lik atış yüzdesi yakaladık. 3 sayılık yüzdemiz daha iyi ama daha çok içeriden oynamamız, bu ağırılığın üzerimizden kalkması lazım. Gerçek tempomuza ulaşamadık. Sert bir takımla oynadık. Ancak bu maç bize çok şey kattı. Biraz daha tempomuzu artırmamız lazım. Yarın yine sert bir takım olan Sırbistan ile bir maç oynayacağız. Bundan daha iyi basketbol oynayıp kazanmak istiyoruz.'' Bir gazetecinin, iki gündür karşılaştıkları rakipleri hakkında bir soruya Orhun Ene, şöyle cevap verdi: ''Biri diğerinden iyi veya kötüdür diyemem. Ben kendi takımımla ilgiliyim. Almanya'nın da nitelikli elemanları var, daha sert bir takım. Ukrayna da bizim gibi hazırlıkların başında olan bir ekip, kaliteli bir kadroları ve koçu var.'' Orhun Ene, Kerem Tunçeri'nin biraz sıkıntısı olduğu için kendisini kullanmadıklarını söyledi. Milli basketbolcu Ender Arslan ise çok sert bir takıma karşı oynadıklarını, belli bölümde tempolarını artırmalarına rağmen bunu 40 dakikaya yayamadıklarını söyledi. Henüz ikinci hazırlık maçlarını oynadıklarını ifade eden Ender Arslan, ''Şu an için ritmimizi bulmaya uğraşıyoruz. Eksik oyuncularımız var, onlar da yavaş yavaş aramıza katılacak. Almanya sert bir takımdı, iyi bir hazırlık karşılaşması oldu. Yarın da sert bir takıma karşı oynayacağız. Avrupa Şampiyonasının başlangıç tarihine form düzeyimizi yakalayıp, en hazır şekilde şampiyonaya başlamak istiyoruz'' dedi. -Almanya Başantrenörü Bauermann- Almanya'nın başantrenörü Dirk Bauermann, Almanya ile Türkiye arasında güçlü bağlar bulunduğunu, Türkiye'ye geldiklerinde her zaman dostane şekilde karşılandıklarını söyledi. Tüm maçlarda olduğu gibi bugün de kazanmak için sahaya çıktıklarını ifade eden Bauermann, ''Bugün olağanüstü bir performans sergiledik. İkinci yarıda işler yoğunlaştığında bile çok iyi işler çıkardık. Pleiss'in başarılı atışları vardı. Böyle bir genç takımla son derece kaliteli bir takıma karşı aldığımız galibiyetin son derece önemli olduğunu düşünüyorum'' dedi. Bauermann, yarın karşılaşacakları Ukrayna'nın son derece güçlü bir takım olduğunu belirterek, ''Ukrayna, çok iyi bir kadro derinliğine sahip, deneyimli teknik kadrosu bulunan bir ekip. Zorlu bir müsabaka olacak. Karşılaşmanın erken oynanması bizim için sorun değil. Işıklar yandı mı salonda performans göstermek zorundasınız. Biz de çıkıp elimizden geleni yapacağız'' dedi. Alman oyuncu Tibor Pleiss ise iyi bir maçı geride bıraktıklarını, herkesin elinden gelen mücadeleyi ortaya koyduğunu ve kazandıklarını belirterek, yarınki karşılaşmayı da kazanmak istediklerini söyledi.