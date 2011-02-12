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ORHANGAZİ'DE YANGIN FACİASI ORHANGAZİ (A.A)

12 Şubat 2011 17:31

-ORHANGAZİ'DE YANGIN FACİASI ORHANGAZİ (A.A) - 12.02.2011 - Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Yenigürle köyünde, iki katlı kerpiç evde meydana gelen yangında 87 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, 2 itfaiye eri yaralandı.  Alınan bilgiye göre, Hanife Fidan'ın (87) yalnız yaşadığı iki katlı kerpiç evden duman yükseldiğini gören köylüler, yangına müdahale etmek istedi. Yangının, kısa sürede büyümesi ve bitişikteki Mehmet Emin Doğan'a ait eve de sıçraması üzerine, Orhangazi ve Gemlik belediyelerine ait itfaiye ekipleriyle Asil Çelik fabrikasından kurtarma ekipleri çağrıldı.  Yangını kontrol altına alarak söndüren itfaiye ekipleri, bir süre sonra yaşlı kadının yanmış cesedini buldu.  Hanife Fidan'ın cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.  Bu arada, binanın içinde yangın söndürme çalışması yapan itfaiye erleri Zülfü Akyol (46) ve Fuat Baydar (43), binada meydana gelen çökme nedeniyle yaralandı.  Yaralı itfaiye erleri, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.  Yangının, sobadan sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması sonucu çıktığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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