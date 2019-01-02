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Ekonomi

Orhangazi'de ekmeğe zam

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, yaklaşık 5 ay önce alınan zam kararı, yeni yılla birlikte uygulanmaya başlandı

02 Ocak 2019 16:22

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde, yaklaşık 5 ay önce alınan zam kararı, yeni yılla birlikte uygulanmaya başlandı. Buna göre, daha önce 1,25 TL\'den satılan 200 gram ekmeğin fiyatı, 25 kuruşluk zamla 1,5 TL oldu. 
Orhangazi\'de, yaklaşık 5 ay önce Esnaf Odaları Birliği ile Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası\'nın onayıyla alınan ekmeğe zam kararı, yeni yılda uygulamaya koyuldu. Orhangazi\'de daha önce 1,25 TL\'den satılan 200 gram ekmeğin fiyatı, 1,5 TL\'ye çıktı. Orhangazili fırıncılar; son 6 ayda una, mayaya, elektriğe ve doğal gaza yapılan zamları gerekçe gösterdi. İlçedeki bir fırıncı, \"Yaklaşık 5 ay önce zam kararı almış; ancak o dönemde uygulamaya sokmamıştık. Artan maliyetler nedeniyle artık ekmek zammını uygulamak zorunda kaldık\" dedi.

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