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Orhangazi Garnizon Komutanı'na FETÖ'den gözaltı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA’nın Orhangazi ilçesi Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Üsteğmen F

08 Mayıs 2018 19:55

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - BURSA’nın Orhangazi ilçesi Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Üsteğmen F.K., Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü\'nce sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan F.K., Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi. F.K.’nin, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği belirtildi.
Geçen yılın Ağustos ayında, Balıkesir Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu’ndan Orhangazi’ye atanan Personel Üsteğmen F.K., iddiaya göre, Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü\'nce yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Yıllık izinden dönen ve göreve başlayan F.K., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen F.K.’nin, buradaki işlemlerinin ardından Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği kaydedildi.

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