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Spor

Orhangazi Belediyespor'da stadyuma onay çıktı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),(DHA)  TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Orhangazi Belediyespor, uzun süre Bursa'daki farklı stadyumlarda maça çıkmasının ardından nihayet kendi stadına kavuşuyor

01 Mart 2018 15:11

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),(DHA) 

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup ekiplerinden Orhangazi Belediyespor, uzun süre Bursa\'daki farklı stadyumlarda maça çıkmasının ardından nihayet kendi stadına kavuşuyor.
Orhangazi Belediyespor\'un maçlarını oynadığı Orhangazi İlçe Stadyumu\'nda inceleme yapan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, bu hafta oynanacak olan Kemerspor 2003 maçı için stadyuma onay verdi. 
Buna göre ligin 25\'inci hafta maçında Orhangazi Belediyespor\'un Kemerspor ile karşılaşacağı maç saat 13.30\'da Orhangazi İlçe Stadyumu\'nda oynanacak. Geçen sezonun yaz döneminde zemin yenileme çalışmaları başlamış ve 2 ay önce zeminin tamamlanmasına rağmen TFF yetkililerinden maç oynanmasına onay çıkmamıştı. 

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