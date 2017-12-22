Orhangazi Belediyespor'da neşter vuruldu

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),(DHA) - ORHANGAZİ Belediyespor\'da kötü gidişat sonrası İlhan Faruk Güler ile yollar ayrıldı. Bursa temsilcisinin devre arası kamp programı da belli oldu.

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup ekiplerinden Orhangazi Belediyespor\'a yıllar sonra yeniden transfer olan İlhan Faruk Güler\'in macerası uzun sürmedi. Sezon başında takıma dahil edilen tecrübeli sağ kanat oyuncusu ile görüşen yönetim, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon Orhangazi Belediyespor\'da 14\'ü lig ve 5\'i kupa olmak üzere toplam 19 maçta forma giyerken 2 kez gol sevinci yaşadı.

İKİNCİ YARI İÇİN TOPLANACAKLAR

Öte yandan Orhangazi Belediyespor, ikinci yarı hazırlıkları için 24 Aralık Pazar günü toplanacak. Geçtiğimiz hafta ligin ilk devresinin sona ermesiyle birlikte 1 haftalık tatile giren teknik heyet ve futbolcular, 24 Aralık Pazar günü Gökmen Yıldıran Tesisleri\'nde toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Orhangazi Belediyespor 24 Aralık ile 30 Aralık tarihleri arasında kendi tesislerinde çalışacak. 30 Aralık tarihinde bir diğer 3\'üncü Lig ekibi Yeşil Bursa ile bir hazırlık maçı yapacak olan takımda yılbaşı tatili 3 gün olacak.

2 Ocak tarihinde yeniden toplanacak olan takım 6 Ocak tarihine kadar kendi tesislerinde çalıştıktan sonra Antalya\'ya kampa gidecek. Antalya kampını ligin ikinci yarısının başlayacağı 21 Ocak tarihine kadar sürdürecek olan Orhangazi Belediyespor, 21 Ocak\'taki Bergama Belediyespor maçı için direk kamptan Bergama\'ya geçecek.

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