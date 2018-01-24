Orhangazi Belediyespor'da kadroya 2 takviye daha

Hasan BOZBEY/ORHANGAZ,(BURSA),(DHA) - ORHANGAZİ Belediyespor, transferlerine devam ederken kadrosuna Kayhan Arduç ve Serkan Çelik\'i de kattı.

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta mücadele veren Orhangazi Belediyespor, transferde hız kesmiyor. Ligin ikinci yarısına deplasmanda Bergama Belediyespor karşısında aldığı yenilgi ile başlayan ve ligin son sırasında yer alan Orhangazi Belediyespor kadrosuna takviyeye devam ediyor. Orhangazi Belediyespor yönetimi geçen sezon ve bu sezonun ilk yarısında Kahramanmaraşspor forması giyen forvet arkası mevkiinde oynayan 28 yaşındaki Kayhan Arduç ile anlaşmaya vardı. Orhangazi Belediyespor yönetimi ayrıca ön libero mevkiinde oynayan ve geçen sezon ile bu sezonun ilk yarısında Kırıkhanspor forması giyen Serkan Çelik ile de anlaştı. Her iki oyuncu da resmi sözleşmeye imza attı.

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