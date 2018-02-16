Orhangazi Belediyespor Teknik Direktörü Uzunköprü: "Bayrampaşa maçı final niteliğinde"

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),(DHA)

Orhangazi Belediyespor teknik direktörü Cevdet Uzunköprü, Bayrampaşa maçının kendileri için final niteliğinde olduğunu belirterek, \"Ne olursa olsun bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz\" dedi.

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup ekiplerinden Orhangazi Belediyespor Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü, 1-1 biten Çatalcaspor maçı ile ilgili yaptığı değerlendirmede rahatlıkla kazanacakları bir maçtan beraberlikle ayrılmanın kendilerini üzdüğünü belirtti. \"Çatalca maçını kazanmak istiyorduk\" diyen Uzunköprü, \"Bunun için de mücadelemizi sahaya koyduk. İlk yarı çok iyi bir futbol ortaya oynadık ve 1-0 da öne geçtik. Ancak ikinci yarıda şanssız bir gol ile sahadan beraberlikle ayrıldık. Kazanmak istediğimiz maçtan 1 puanla ayrıldığımız için üzgünüz\" açıklamasını yaptı.

Cevdet Uzunköprü, bu hafta oynanacak olan Bayrampaşa maçı için de, \"Bizim için final niteliğinde. Ne olursa olsun bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

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