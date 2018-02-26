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Spor

Orhangazi Belediyespor Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü: "Kemerspor maçı final niteliğinde"

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),(DHA) - ORHANGAZİ Belediyespor Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü, "Bu hafta oynayacağımız Kemerspor maçı bizim için final niteliğinde

26 Şubat 2018 15:13

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(BURSA),(DHA) - ORHANGAZİ Belediyespor Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü, \"Bu hafta oynayacağımız Kemerspor maçı bizim için final niteliğinde. Tüm şehir kenetlenip bu maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz\" dedi.
TFF 3\'üncü Lig ekiplerinden Orhangazi Belediyespor\'da teknik direktör Cevdet Uzunköprü açıklamalarda bulundu. Deplasmanda oynadıkları ve golsüz berabere kaldıklarını Yomraspor maçını kazanmayı çok istediklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, \"Ama olmadı. Tabii ki deplasmanda alınan her puan bizim için değerli. Çok kötü bir zeminde oynadık. Bu zemine rağmen ortaya son derece iyi bir mücadele koyan oyuncularımı kutluyorum. Bu maçı unutup bu hafta oynayacağımız Kemerspor maçına odaklanmak zorundayız\" şeklinde konuştu.
Cevdet Uzunköprü, artık kendi sahalarında maç oynamayı arzu ettiklerini de belirterek, \"Bir anlamda bu sezon tüm maçlarımızı deplasmanda oynadık. Artık kendi sahamıza dönme vakti geldi. Ne pahasına olursa olsun kendi evimizde oynamamız gerekiyor\" diye konuştu.
KEMERSPOR MAÇI FİNAL MAÇIMIZ
Cevdet Uzunköprü iki maç kendi sahalarında oynayacaklarını da hatırlatarak, \"İBu hafta oynayacağımız Kemerspor maçı bizim için final niteliğinde. Tüm şehir kenetlenip bu maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz. Ardından yine kendi sahamızda Bingölspor ile oynayacağız. Bu maçlar bizim için hayati öneme sahip. Bu maçlardan galibiyetle ayrılarak artık dipten kurtulmak ve artık üst sıralara çıkmak istiyoruz. Artık kendi sahamızda oynayacağımız maçları mutlaka kazanmak istiyoruz. İçerde oynayacağımız maçlarda seyirci desteğine çok ihtiyacımız var. Herkesin takıma destek olması ve bu zor günlerin atlatılmasına katkı sunmasını bekliyoruz\" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

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