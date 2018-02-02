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Spor

Orhangazi Belediyespor stadına kavuşuyor

Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ,(BURSA),(DHA) - ORHANGAZİ Belediyespor'un yenilenen stadında ilk maçını Batman Petrolspor'a karşı oynayacak

02 Şubat 2018 14:56

Hasan BOZBEY / ORHANGAZİ,(BURSA),(DHA) - ORHANGAZİ Belediyespor\'un yenilenen stadında ilk maçını Batman Petrolspor\'a karşı oynayacak.
TFF 3\'üncü Lig\'de mücadele veren Orhangazi Belediyespor, stadyumuna kavuşuyor. Geçtiğimiz yaz döneminde zemin yenileme çalışmaları başlatılan Orhangazi ilçe Stadyumu\'nda zemin futbol oynamaya hazır hale getirildi. Stadyumda kale arkası tribün koltukları ile tartan pistte yenileme çalışması devam ediyor. Ekipler stadyum kale arkalarındaki çitlerin de yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu hafta deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Orhangazi Belediyespor, bir sonraki hafta kendi evinde oynayacağı Batman Petrolspor maçını yenilenen ilçe stadyumunda oynayacak.
YENİ TRANSFERLER POZ VERDİ
Öte yandan TFF 3\'üncü Lig 1\'nci Grup\'ta 4 Şubat Pazar günü deplasmanda grup lideri Manisa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Orhangazi Belediyespor\'da camia bu maç için kenetlendi. Teknik direktör Cevdet Uzunköprü, her maçın final niteliği taşıdığını belirterek, \"Rakibimizin kim olduğuna bakmadan kazanmak için mücadele edeceğiz. Yenilerin de adaptasyonu ile daha iyi günler bizleri bekliyor\" dedi.
Devre arası transfer döneminde 15 oyuncuyu kadrosuna dahil eden Bursa temsilcisinde ise yeni transferler poz verdi. 
Orhangazi Belediyespor Emre Aktaş, Muammer, Abdülkerim, Kayhan, Mertcan, Oğuzhan Bozkurt gibi önemli isimlerin de aralarında yer aldığı yeni transferlerin takıma katkı sağlamasını bekliyor. 
(FOTOĞRAFLI)

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