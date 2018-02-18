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Spor

Orhangazi Belediyespor - Bayrampaşaspor: 1-3

Hasan BOZBEY / BURSA, (DHA) STAT: İnegöl İlçe HAKEMLER: Veli Ersin Bıçak (xx), Halil Tolgahan Demir (xx), Baki Mutlu (xx) ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Duhan Çağlar (xx), Uğur Adem (xx), Hasan (xx), Emre Aktaş (xx), Yunus Emre Mest (xx) (Dk

18 Şubat 2018 18:38

Hasan BOZBEY / BURSA, (DHA)

STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Veli Ersin Bıçak (xx), Halil Tolgahan Demir (xx), Baki Mutlu (xx)
ORHANGAZİ BELEDİYESPOR: Duhan Çağlar (xx), Uğur Adem (xx), Hasan (xx), Emre Aktaş (xx), Yunus Emre Mest (xx) (Dk. 46 Oğuzhan xx), Murat İrişli (xx) (Dk. 70 Mustafa Demir xx), Yunus (xx), Abdülkerim (xx) (Dk. 61 Ercan xx), Gökhan Öztürk (xx), Muammer (xx), Mustafa Yüksektepe (xx)
BAYRAMPAŞASPOR: Hamdi (xx), Güray (xx), Sefa (xx), Benhur (xx), Recep (xx) (Dk. 56 Ahmet xx), Polat (xx), İlker (xx), Bülent (xx) (Dk. 73 Ahmet Keleş xx), Sait (xx), Hüseyin (xx) (Dk. 78 Melih xx), Sercan (xx)
GOLLER: Dk. 70 Emre Aktaş (Orhangazi Belediyespor) - Dk. 14 Bülent, Dk. 63 Sait , Dk. 75 Ahmet (Bayrampaşaspor)
SARI KARTLAR: Benhur, Hüseyin (Bayrampaşaspor) - Emre Aktaş, Mustafa Demir, Uğur Adem (Orhangazi Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta Orhangazi Belediyepor 23\'üncü hafta maçında İnegöl İlçe Stadyumu\'nda oynanan maçta Bayrampaşaspor’u ağırladı. Orhangazi Belediyespor hiçbir varlık gösteremediği maçtan 3-1 mağlup ayrılarak dibe vurdu.
8\'inci dakikada Orhangazi Belediyespor atağında ceza sahasında oluşan karambolde Orhangazi Belediyesporlu futbolcular topun rakibin eline çarptığı iddiası ile penaltı bekledi, hakem devam dedi.
11\'inci dakikada Bayrampaşaspor’da araya atılan topla kaleci ile karşı karşıya kalan Bülent aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
15\',nci dakikada Orhangazi Belediyespor Teknik Direktörü Cevdet Uzunköprü itirazları sonrası orta hakem tarafından tribüne gönderildi.
24\'üncü dakikada Orhangazi Belediyespor atağında soldan yapılan ortayı Emre Aktaş göğsü ile düzeltip vurdu, top kaleciden döndü.
45\'inci dakikada Benhur kaleci Çağlar ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top auta çıktı.
63\'üncü dakikada Bayrampaşa atağında Sait sağ kanattan içeri girdi, kaleciyi geçip boş kaleye topu gönderdi: 0-2.
70\'inci dakikada Orhangazi Belediyespor atağında sağ kanatta yerden Ercan’ın yaptığı ortaya gelişine Emre Aktaş vurdu top ağlarla buluştu: 1-2.
75\'inci dakikada Bayrampaşa’da Ahmet uzaktan kaleci Çağlar’ı avladı: 1-3.
Maç konuk ekibin 3-1\'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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