Orhan Uğuroğlu: Üst düzey yönetici için bir kopya vereyim mi, son günlerde güncel siyasi tartışmalarda da adı geçen bir AKP'li

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında Akın İpek'in KOZA Altın A.Ş. adlı firmasının 2007-2013 yılları arasında 500 milyon liranın üzerindeki tüm altın işletme işlerini ihalesiz olarak verdiği Bahar Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne dikkati çekti.

Söz konusu şirketin "Yönetim Kurulu Başkanı olan 'İhsan Yılmaz' adı ile yaptığı bütün başvuruların FETÖ'cü Akın İpek ve KOZA Altın şirketi ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı tarafından reddedildiğini" belirten Uğuroğlu, şirketin isminin sonradan "Bahar Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olarak değiştirildiğini ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın da İhsan Yılmaz'ın kardeşi Ejder Yılmaz'a devredildiğine işaret etti.

"Ne olduysa, nasıl olduysa oldu devreye AKP'ye müsilaj olan bir grup yüksek mevki sahibi siyasiler girdi, Cumhurbaşkanlığından gelen istihbarat raporları 'olumsuz' iken 'olumlu' hale geliverdi. Tüm izinler anında kolayca verildi" diyen Uğuroğlu, yazısının devamına şu dikkati çeken bilgileri paylaştı:

Çok üst düzey seviyede aktif görevi olan AKP'li ünlü bir siyasetçi ile bir AKP milletvekili ve FETÖ iltisakı nedeniyle azledilen eski AKP'li Belediye Başkanı, bu işi nasıl becerdiler? Söyleyeyim: AKP'li siyasetçilerin 75 milyon liralık rüşvet aldığı iddia edildi.

Erdoğan'ın başlattığı, "Biz bize yeteriz" kampanyası için 25 milyon lira bağış yaptırılarak Cumhurbaşkanlığı nezdinde önceki FETÖ iltisakı unutturuldu.

Bu isimleri Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de biliyor.

Ve tabii ben de öğrendim. Üst düzey yönetici için bir kopya vereyim mi? Son günlerde güncel siyasi tartışmalarda da adı geçen bir AKP'lidir ki; Bu yazımı okuyunca hiç sanmam ama görevinden istifa edebilir ya da görevden azledilebilir… Bu yazdıklarım yüzde yüz resmî belgeli olup devamını da takip edeceğim…

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