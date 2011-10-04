Orhan sahneye çıkmaz





T24- Orhan Gencebay’ın yeni albümü için onunla düet yapacağını duyuran Ajda Pekkan, sahneye çıkacağını söyleyen ‘Baba’yı yalanladı





Milliyet'in haberine göre, Ajda Pekkan, geçen yıl bir konserinde düet için sahneye davet etmesinin ardından arasının bozulduğu Orhan Gencebay’ı yine kızdıracak. Göktürk’te bir kebapçının açılışına katılan Pekkan, Orhan Gencebay’ın albümü için birlikte düet yapacaklarını söyledi.



* Pekkan, sahne orucunu bozmaya hazırlandığını açıklayan Gencebay’ın sözlerinin hatırlatılması üzerine beklenmeyen bir cevap verdi. Şarkıcı, “Hayır, (onun) sahnelere çıkacağını sanmıyorum. Orhan Bey hep böyle söyler ama çıkmaz sonra. Ama beraber bir şarkımız var” dedi. Pekkan ayrıca geçen yıl aralarının açılmasına neden olan düet polemiğiyle ilgili olarak da “Yok öyle bir şey. O sahneyle ilgili. Emrivaki yapmamak lazım hiçbir zaman” dedi.



* Süperstar'ın geçen yıl Harbiye Açıkhava’da verdiği konserinde düet için sahneye davet ettiği Orhan Gencebay’la arası bozulmuş ikili daha sonra barışmıştı. Gencebay olayla ilgili “Düet yapmanın konusu bile aramızda olmadı. Ajda Hanım davet ettiği için konsere gittik. Düetten haberim yoktu. Ben yıllarca sahneye çıkmadım. Süperstar bile sahneye çağırsa böyle bir düet yapmam. Çok çirkin bir davranıştı” demişti.