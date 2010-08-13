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Kültür-Sanat

Orhan Pamuk'un yeni kitabı hazır

Orhan Pamuk'u ve okurlarını mutlu eden o yazılardan pek çoğu yazarın yeni kitabında bir araya geldi.

13 Ağustos 2010 03:00

T24 - Orhan Pamuk'u ve okurlarını mutlu eden o yazılardan pek çoğu yazarın yeni kitabında bir araya geldi.
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Orhan Pamuk'un yeni kitabı hazır“Benim için mutlu bir gün, bir sayfa iyi yazı yazdığım sıradan bir gündür. Yazının dışındaki hayat eksik, kusurlu, anlamsızmış gibi gelir bana.” Orhan Pamuk’u ve okurlarını mutlu eden o yazılardan pek çoğu yazarın yeni kitabında bir araya geldi. Pamuk’un, çeşitli konularda düşüncelerini, kendisini, edebiyatını anlattığı düz yazıları ‘Manzaradan Parçalar - Hayat, Sokaklar, Edebiyat’ adlı kitapta toplandı. Yazarın diğer kitapları gibi İletişim Yayınları’ndan çıkacak kitap, 27 Ağustos’ta raflarda olacak.

Orhan Pamuk’un farklı dönemlerde yazdığı yazılarından ve kendisiyle yapılmış söyleşilerden oluşan ‘Manzaradan Parçalar’ hacimli bir kitap, toplam 641 sayfa. ‘Hayat’, ‘İstanbul’, ‘Kitaplar ve Edebiyat’, ‘Benim Kitaplarım’, ‘Sanat’, ‘Siyaset ve Diğer Vatandaşlık Dertleri’ adlı bölümlerden oluşuyor. Çeşitli tarihlerde dünyanın çeşitli yayın organlarında yayımlanmış yazılar, Orhan Pamuk’un kendine özgü üslubuyla kaleme aldığı birçok yeni fikir ve anlatı içeriyor. Kitapta, çizimlerle desteklenmiş, farklı denemeler de var... Pamuk’un Dostoyevski, Nobokov gibi dünya yazarları üzerine yazılarıyla, kendi kitaplarını anlattığı bölümler, özellikle Orhan Pamuk’u etraflıca tanımak isteyen edebiyat okuru için önemli bir bütün sunuyor.


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