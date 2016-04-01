Orhan Pamuk'un Kırmızı Saçlı Kadın kitabına 'ensest'ten suç duyurusu

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un ’Kırmızı Saçlı Kadın’ kitabının bir bölümünde ensest ilişki anlatıldığını ve bundan rahatsız olduğunu belirten elektrik mühendisi Yavuz Konuk, yazar hakkında şikayetçi olup, kitabın toplatılmasını, bu bölümün çıkarılarak yeniden piyasaya sürülmesini istedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ahmet Çileci'nin haberine göre, Sakarya’nın Hendek İlçesi’nde yaşayan Yavuz Konuk, yazar Orhan Pamuk hakkındaDüzce Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Yavuz Konuk, Orhan Pamuk’un ’Kırmızı saçlı kadın’ kitabının 114’üncü sayfasındaki ensest ilişki ile ilgili sözlerin Türk örf, adet ve ahlaki değerlerine aykırı olduğunu, yazarın çokça görülen ve çeşitleri olan bir olaymış gibi anlattığını belirtti. Yavuz Konuk, suç duyurusunda kitabın toplatılmasını, bu bölümünün çıkarılmasını, bundan sonra yeniden piyasaya sürülmesini, Türk halkından özür dilenmesini ve Türk halkına hakaret davası açılmasını talep etti.