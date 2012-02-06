Orhan Pamuk'un dersleri İtalyan gazetesinde

T24 - Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, roman yazma sanatının inceliklerini ve okurken hissettirdiklerini, İtalyan ''La Stampa'' gazetesine yazdı.



''Bir roman okurken içimizde neler hissederiz'' başlığıyla kaleme alınan yazıda Pamuk, ''Saf ve Düşünceli Romancı'' başlığıyla geçen Eylül ayında yayımlanan romanında bahsettiği; 2009 yılında Harvard Üniversitesi'nde halka açık Norton konferanslarında anlattığı roman sanatının inceliklerini, İtalya'nın ''La Stampa'' gazetesi için kaleme aldı.



Bir romanın zaman zaman bir biyografi, bir film, bir şiir, bir resim ya da bir masalla aynı zevki verebileceğini ifade eden Pamuk, yazısında; Lev Nikolayeviç Tolstoy'un romanları Savaş ve Barış ile Anna Karenina ve Fransız yazar Henri Beyle Sthendal'ın Kırmızı ve Siyah gibi dünya klasikleri arasında yer alan eserlerinden de bazı kesitlerle betimlemelerde bulunuyor.



Pamuk, bazı yazarların kullandıkları tekniklerden haberdar olmadıklarını, bu yazarların doğaçlamaymış gibi, roman sanatını oluşmasını sağlayan işlemleri unutarak yazdıklarını savundu.



Gazetenin edebiyat bölümünde yer alan yazıda, bir kitabı okurken ya da yazarken yapmacık şeylerle ilgilenmeyenler için ''saf'' kelimesini kullandığını belirten Pamuk, roman yazarken kullanılan metotlara ve okurken aklın nasıl çalıştığına dikkat edenler için de ''düşünceli'' ifadesini kullandığını dile getirdi.



Orhan Pamuk, bir roman yazarı olmanın hem saf hem düşünceli olmayı gerektirdiğini kaydetti.



2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Orhan Pamuk, İtalya'da en çok okunan Türk yazarların başında geliyor.