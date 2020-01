Orhan Pamuk'un da aday olduğu Man Booker, 'Vejetaryen'i seçti

Edebiyat dünyasının en saygın ödüllerinden biri sayılan Uluslararası Man Booker Ödülü'nü, The Vegetarian adlı romanıyla Güney Koreli yazar Han Kang kazandı. İngilizce kaleme alınan ya da İngilizce çevirisi yapılmış eserlere verilen Uluslararası Man Booker Ödülü kazanan Güney Koreli Han Kang, et tüketmeyi bırakıp insanın barbar yönüne direnen bir kadını anlattığı The Vegetarian (Vejetaryen) ile ödülün favorileri arasında gösterilen Orhan Pamuk ve Elena Ferrante’yi geride bıraktı.

Radikal Kitap’ın haberine göre, Londra'daki Victoria & Albert Müzesi'nde düzenlenen törende Kang’ın yanı sıra romanın 28 yaşındaki çevirmeni Deborah Smith de ödüllendirildi. 50 bin poundluk para ödülü ikili arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Çevirmen Deborah Smith'in, Kore dilinde yeterli sayıda çevirmen olmadığını fark etmesi üzerine 2010 yılında kendi çabalarıyla Korece öğrenmeye başladığı belirtiliyor.

Seçici kurulun "güzellik ile korkunun gizemli birleşimi" diyerek nitelediği romanın Türkçe yayın hakları April Yayıncılık'ta bulunuyor.

