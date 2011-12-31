Orhan Pamuk'un 5 yaşında bir oğlu mu var?

T24 - Son günlerde ressam Karolin Fişekçi ile ilişkisi konuşulan Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un, Almanya’da 5 yaşında bir oğlu olduğu iddia edildi.



Orhan Pamuk'un eski sevgilinin iddiasına göre, Pamuk’un bir Alman kadından dünyaya gelen 5 yaşında, Albert adında bir oğlu var. Adının açıklanmasını istemeyen eski sevgilinin iddiasına göre "Orhan Pamuk’un Almanya’da dünyaya gelen oğlunun annesi Hamburg Üniversitesi’nde Türkoloji Bölümü akademisyenlerinden Prof. Catharina Dufft. Alman profesör, Orhan Pamuk’la yazarın 2005 yılında Alman Yayıncılar Ödülü’nü aldığı günlerde tanışıyor. Dufft’un oğlu Albert de 2006’da Orhan Pamuk Nobel Ödülü’nü almadan dünyaya geliyor."

Almanya'da babalık davası



Habertürk Gazetesi'nde yer alan İddiaya göre Pamuk, Albert’i doğduğu günden beri görmedi. Ve özellikle Nobel Ödülü’nü aldıktan sonra bu konunun gizli kalmasını istedi ve dahası anneye susması için para gönderdi. Hatta Catharina Dufft’un Almanya’da babalık davası açtığı ve bu davayı kazandığı, lakin Pamuk’un mirasından oğlunun pay alabilmesi için bugünlerde Türkiye’de de babalık davası açmayı planladığı söyleniyor.

Biten aşk, yeni ilişki



Pamuk gibi New York’ta yaşayan Desai de ödüllü bir yazar Desai ikinci romanı ‘The Inheritence of Loss’ ile 2006 yılında prestijli Man Booker Ödülü’nü kazanmıştı. Pamuk da beraberlikleri sürerken, bir Hint gazetesine Desai ile ilişkilerini “Birbirimize çok yardımcı oluyoruz. Kiran, kitabımın İngilizce’ye çevrilmesi sırasında bana çok yardımcı oldu” sözleriyle anlatmıştı. Karolin Fişekçi de geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Pamuk’un Hint yazar Kiran Desai ile yaşadığı ilişkinin çıkar amaçlı olduğunu ima etmişti. Orhan Pamuk’un eski eşi Aylin Türegün’den Rüya adında bir kızı bulunuyor.

Nobelli ilk Türk yazar



Türkiye’nin Nobel Ödülü alan tek yazarı olan Orhan Pamuk 1952 yılında İstanbul’da doğdu. Robert Kolej’den mezun olduktan sonra İTÜ’de 3 yıl mimarlık okudu. Gazetecilik okuduktan sonra 23 yaşında roman yazmaya başlayan Pamuk’un ilk romanı Cevdet Bey ve Oğulları 1982’de yayımlandı. Bu kitapla Orhan Kemal Roman Ödülü’ne layık görüldü. 1990’da Amerika’ya giden Pamuk, Kara Kitap adlı romanını burada yazdı. Kitapları Türkiye’de olduğu kadar yurtdışında da ödül alan yazar, 2006 yılında İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından verilen Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi oldu. Aynı yıl Time Dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri seçildi. Kitapları 60 dile çevrildi, 100’ü aşkın ülkede yayımlandı, 11 milyon baskı yaptı. Orhan Pamuk, Türkiye’de romancılığın en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Rüya adlı bir kızı olan Pamuk hakkında bir İsviçre dergisine verdiği röportajda kullandığı “Bu topraklarda 30 bin Kürt ve 1 milyon Ermeni öldürüldü. Benden başka kimse bundan bahsetmeye cesaret edemedi” cümleleri nedeniyle 301. maddeden dava açıldı. Bu dava düştü.

Prof. Catharina Dufft kimdir?



Prof. Dufft, Pamuk’u yakından takip edenlerin bildiği bir isim. Catharina Dufft 2007 yılından bu yana Hamburg Üniversitesi’nde Türkoloji Bölümü’nde profesör unvanına sahip. Dufft, 1993-2001 yılları arasında Berlin Üniversitesi’nde Türkoloji ve Felsefe eğitimi aldı, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi’nde de eşzamanlı eğitim gördü. 2003-2005 yılları arasında da Sabancı Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. Alman profesörün “Orhan Pamuk’un İstanbul’u”, “Orhan Pamuk’un Eserlerinde Ben-Kimlikler” adlı çalışmaları bulunuyor.



