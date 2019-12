-ORHAN PAMUK'A PRESTİJLİ ÖDÜL NEW YORK (A.A) - 20.10.2010 - Nobel ödüllü ünlü yazar Orhan Pamuk, ABD'nin New York kentinde son derece prestijli bir ödül olan "2010 Norman Mailer Yaşam Boyu Başarı Ödülünü" aldı. Orhan Pamuk'un Amerikalı ünlü yazar Norman Mailer'in ölümünün ardından onun anısına kurulan "Norman Mailer Merkezi ve Yazarlar Derneği" tarafından "Yaşam Boyu Başarı Ödülüne" layık görüldüğü New York'ta ünlü "Cipriani" Restoranında düzenlenen ödül gecesine, aralarında pek çok yazarın da bulunduğu kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Pamuk, ödül töreninden önce Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı. Norman Mailer Hayat Boyu Başarı ödülünü almanın kendisini çok sevindirdiğini belirten Pamuk, şöyle konuştu: "Norman Mailer demokrat, Amerikan kurulu düzenine karşı, 60 sene yazarlık yapmış, Amerika'nın Victor Hugo'su gibi bir yazar. Benim için bu büyük şeref, çok zevk alarak ve şeref duyarak bu ödülü alacağım, çok sevinçliyim. Ben bir yazarım, pek çok ödül oldu hayatımda. En sonunda biz kitaplarımızı kendimiz için yazıyoruz, ama ödüller, başka tür destekler, şeref doktoraları da cesaret veriyor, hayatımıza renk veriyor." Kitaplarının ABD'de bir hayli satıldığının hatırlatılarak kitap satışlarının ne durumda olduğunun sorulması üzerine Pamuk, satışlarla ilgili tek tek bir şey söyleyemeyeceğini, ama kitaplarının sadece ABD'de değil, Çin'de de, dünyanın pek çok yerinde de okunduğunu söyledi. Pamuk, "Amerikan okuru, Türk okuru gibi kitaplarımı seviyor, ama unutmayın, Orhan olarak dünyada en çok hala Türkiye'de okunuyorum" dedi. "Norman Mailer Merkezi ve Yazarlar Derneği"nin genç yazarları desteklediğinin hatırlatılarak kendisinin de Columbia Üniversitesinde ders veren bir yazar olarak genç yazarlara neler söylemek istediğinin sorulması üzerine Pamuk şöyle konuştu: "Genç yazarlara şunu söylemek isterim: Kendi bildikleri yolda giderlerse, içlerinden geldiği gibi yazarlarsa, benim şu aldığım Norman Mailer ödülü gösteriyor ki ileri yaşlarda yalnız Türkiye'de değil, dünyada da yaptıklarını görecek olan, ödüllendirecek olan pek çok kurum olacaktır. Genç yazarlara kendinize güvenin demek isterim." Orhan Pamuk adıyla Amerikan Türk Cemiyeti (American Turkish Society) tarafından genç yazarlara burs verileceğiyle ilgili bir soru üzerine ise ünlü yazar, bunu duymadığını, onun için birşey söyleyemeyeceğini belirtti.