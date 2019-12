Orhan Pamuk'a Norman Mailer Ödülü

T24 - Orhan Pamuk, ABD li ünlü yazar Norman Mailer anısına verilen saygın ödülü 19 Ekim de alacak.





ABD’nin saygın edebiyat ödüllerinden Norman Mailer Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün bu yıl Nobel’li yazar Orhan Pamuk’a verileceği açıklandı. İki kez Pulitzer kazanan ünlü Amerikalı yazar Norman Mailer anısına verilen ödül, 19 Ekim’de New York’taki Norman Mailer Merkezi’nde düzenlenecek gala töreninde ünlü yazar ve yayıncı Tina Brown tarafından Pamuk’a sunulacak. Edebiyat ve yayıncılık dünyasından seçkin isimlerin katılacağı gala gecesinde ayrıca, Rolling Stones dergisinin yayıncısı Jann Wenner’a da dergi yayıncılığında yaşam boyu başarı ödülü verilecek.



Pamuk’un layık görüldüğü Norman Mailer Ödülü’nün geçen yılki sahibi Toni Morrison olmuştu.

2007 yılında ölen Norman Mailer, 40’tan fazla kitabı ve Amerikan siyasi yaşamı ile Vietnam ve Irak savaşları hakkında hayli eleştirel akıcı denemeleriyle tanınıyor. Mailer, ‘The Armies of the Night’ (Gece Orduları) ve ‘The Executioner’s Song’ (Celladın Şarkısı) kitaplarıyla Pulitzer kazanmıştı.