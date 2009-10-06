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Kültür-Sanat

Orhan Pamuk'a 'Büyük Madalya'

Paris Belediyesi, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'a bugün şehrin simgesel 'Büyük Madalyası'nı verecek.

06 Ekim 2009 03:00

Paris Belediyesi, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'a bugün şehrin simgesel 'Büyük Madalyası'nı verecek.

Paris Belediye Başkanı Bertrand Delanoe, bugün Belediye Sarayı'nda düzenlenecek törende ödülü Pamuk'a takdim edecek. Paris Belediyesi tarafından ilk kez 1911 yılında verilen madalya, şehir halkına sanatsal açıdan katkıda bulunan isimlere sunuluyor. Fotoğraf sanatçısı Ara Güler ve Cannes Film Festivali'nde geçen yıl 'Üç Maymun' filmiyle 'En İyi Yönetmen Ödülü'nü alan Nuri Bilge Ceylan da 'Büyük Madalya'yı takan Türkler arasında yer almıştı.

Orhan Pamuk, Fransızlara kitabını anlattı

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Fransa'nın başkenti Paris'in ünlü Odeon tiyatrosunda, Fransızcaya çevrilen "Öteki Renkler" (D'autres couleurs) isimli kitabını tanıttı.

"Gallimard" yayınevi tarafından basılan kitabın tanıtımı için yapılan edebiyat gecesine, Fransız edebiyatseverler yoğun ilgi gösterdi. Fransızların ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Fanny Ardant'ın, Pamuk'un son kitabından bazı bölümleri okuduğu gecede, yine ünlü yazarın edebiyat dünyasına ilişkin özel bir oturum düzenlendi.

Sorbonne Üniversitesi Edebiyat Profesörü Sophie Basch'ın yönettiği oturumda Pamuk, kendi roman dünyası ve hayata dair görüşlerini Fransız edebiyatseverlerle paylaştı.

Pamuk, kendine yöneltilen eleştirilerle ilgili bir soru üzerine, aslında bundan gerçekte memnun olduğunu belirterek, "yaratıcılığın zor koşullarda daha iyi beslendiğini ve eleştirilerin kendini daha güçlü ve dayanıklı kıldığını" ifade etti.

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