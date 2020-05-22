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Kültür-Sanat

Orhan Pamuk'un 'Masumiyet Müzesi' dizi oluyor

Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer alacağı öne sürüldü

22 Mayıs 2020 19:06

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un en sevilen eserleri arasında yer alan Masumiyet Müzesi, Amazon tarafından diziye uyarlanıyor. Dizinin başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer alacağı iddia ediliyor.

Televizyon dünyasıyla ilgili paylaşımlarıyla tanınan Ranini’nin aktardığına göre Amazon Prime, Orhan Pamuk‘un en sevilen eserleri arasında yer alan Masumiyet Müzesi‘ni diziye uyarlıyor. 

​Masumiyet Müzesi dizisinin başrolünde yer alması için Kıvanç Tatlıtuğ isminin geçtiği, ancak Erik Barmack’ın aklında başka bir isim olduğu söyleniyor. Bu isim ise Netflix’in Türkiye’deki ilk orijinal yapımı olan Hakan: Muhafız‘ın da başrolünü üstlenen Çağatay Ulusoy.

 

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