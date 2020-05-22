Orhan Pamuk'un 'Masumiyet Müzesi' dizi oluyor

Televizyon dünyasıyla ilgili paylaşımlarıyla tanınan Ranini’nin aktardığına göre Amazon Prime, Orhan Pamuk‘un en sevilen eserleri arasında yer alan Masumiyet Müzesi‘ni diziye uyarlıyor.

​Masumiyet Müzesi dizisinin başrolünde yer alması için Kıvanç Tatlıtuğ isminin geçtiği, ancak Erik Barmack’ın aklında başka bir isim olduğu söyleniyor. Bu isim ise Netflix’in Türkiye’deki ilk orijinal yapımı olan Hakan: Muhafız‘ın da başrolünü üstlenen Çağatay Ulusoy.