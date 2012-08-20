Orhan Pamuk: Türkiye'nin AB projesi çöktü, üzerimdeki baskı azaldı

Orhan Pamuk, Independent gazetesinden Shaun Walker’a konuştu. Nobel ödüllü yazar "sağcı" basının kendisine karşı kampanyasının 2010 yılına kadar sürdüğünü, AB projesi çökünce de rahatladığını söyledi.

"Çok rahatsız oldum. Ama şimdi daha rahatım" diyen Nobel ödüllü yazar, "Belki de bir ölçüde Nobel ödülü yüzündendir. Ama ülke de değişti. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılması için çalışıyordum ve tüm proje çöktü. Böylece üyeliği savunanlara yönelik kötü enerji de ortadan kalktı" diye konuştu.

Şu an bir şeylerin “daha kolay” olduğunu belirten Pamuk, yine de, Masumiyet Müzesi ile kendi evi arasındaki 15 dakikalık mesafeyi bile hükümetin sağladığı bir korumanın takibinde yürüdüğünü söyledi.

2005'te Türklüğe hakaretten yargılanan yazar, “İnsanlar beni Türkiye’nin bir çeşit diplomatı gibi görüyor, ama değilim, olmak da istemem” dedi, bu algının “içindeki çocuğu öldürdüğünü” dile getirdi.