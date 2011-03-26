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Yaşam

Orhan Pamuk tazminat ödeyecek

Yazar Pamuk, Kemal Kerinçsiz ve 5 şehit yakınına 6 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu.

26 Mart 2011 02:00

T24 - Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, ''30 bin Kürt'ü ve 1 milyon Ermeni'yi öldürdük" sözleri nedeniyle tazminat ödemeye mahkum oldu. Pamuk, Ergenekon davası sanığı Kemal Kerinçsiz ve şehit yakını 5 kişiye toplam 6 bin lira ödeyecek.

Pamuk'un karara 15 gün içinde itiraz etme hakkı var. Şişli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, daha önce 2 kez suçtan zarar görmedikleri gerekçesiyle davayı reddetmişti. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu "Her Türk vatandaşının dava açma hakkı bulunduğuna" karar vererek dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.


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