Orhan Pamuk: Obama'nın Sisi toleransı Türkiye'deki darbe girişiminin önünü açtı

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk, 15 Temmuz'da TSK içindeki bir grup cuntacı askerin düzenlediği darbe girişimiyle ilgili olarak "Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, birkaç gün içinde askeri darbe yapacağını neredeyse açıkça ilan etti. Beni en çok hayal kırıklığına uğratanlardan biri, saygı duyduğum ABD Başkanı Obama oldu. Başını öbür tarafa çevirdi. Muhtemelen askeri darbelere gösterilen bu tolerans, Türkiye’deki darbe girişiminin de önünü açtı" dedi.

İngiliz BBC’ye verdiği söyleşide darbe girişimine dair Batı ülkelerinin tutumunu eleştiren Orhan Pamuk, “Bu insanlığı görmemek büyük bir hata olur. İnsanlar tanklara karşı cesurca sokağa çıktı. Batılı siyasi liderlerin bu insanlığa dikkat çekmemesi bir hataydı. Ve insanların cesur bir biçimde demokrasiyi koruduğu bu çok kırılgan ve dramatik anı ele almadan bir diyalog başlatamazsınız” ifadesini kullandı. Hükümetin darbe girişimi sonrası uygulamalarını da eleştiren Pamuk, “Başarısız darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler, aslında demokrasinin örneklerine uymadı. Türkiye’deki en iyi yazarlardan bazıları – ki onlardan bazıları benim arkadaşlarım, bazılarını uzun yıllardır okuyorum, birçoğu 40 yıl boyu Türkiye’de kanaat önderliği yaptı, yazarlar, romancılar, Türkiye kamuoyunun kalbinde bulunan insanlar – şu an cezaevinde. Bu kabul edilebilir değil. Bu, demokrasi değil” dedi

"Hayal kırıklığına uğradım"

Pamuk, “Bu durumun gelecekte bir şekilde çözülebileceğinden umutlu musunuz” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Batılı olmayan ülkelere demokrasi gelmesini savunan Batılı siyasi liderlerin, onların hareketlerinden kuşkulu olduklarına dair gerçek beni endişelendiriyor. Bu ülkelere demokrasi geldiğinde insanlar Batı yanlısı olmayan partilere oy veriyorlar. Mısır’da 2013 yılında böyle oldu. (Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el) Sisi, birkaç gün içinde askeri darbe yapacağını neredeyse açıkça ilan etti. Beni en çok hayal kırıklığına uğratanlardan biri saygı duyduğum (ABD Başkanı Barack) Obama oldu. Başını öbür tarafa çevirdi. Muhtemelen askeri darbelere gösterilen bu tolerans, Türkiye’deki darbe girişiminin de önünü açtı. Demokrasiyi, insanlar Batı yanlısı partilere oy vermese bile kabul etmeliyiz.”