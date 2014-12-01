T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Orhan Pamuk 'Kafamda Bir Tuhaflık' ile İstanbul sokaklarındaki gezintisini sürdürüyor

Orhan Pamuk'un yeni romanı, bozacı Mevlüt ile üç yıl aşk mektupları yazdığı sevgilisinin İstanbul'daki hayatlarını konu alıyor

01 Aralık 2014 19:39

Orhan Pamuk’un üzerinde altı yıl çalıştığı kitabı Kafamda Bir Yalnızlık’ 9 Aralık tarihinde yayınlanacak. Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkacak olan romanda Pamuk, İstanbul sokaklarındaki gezintisini sürdürüyor. 'Kafamda Bir Tuhaflık' hem bir aşk hikâyesi hem de modern bir destan niteliğinde. 

 

Roman hem bir aşk hikayesi hem de modern bir destan 

 

Kafamda Bir Tuhaflık hem bir aşk hikâyesi hem de modern bir destan. Roman, bozacı Mevlut ile üç yıl aşk mektupları yazdığı sevgilisinin İstanbul'daki hayatlarını hikâye ediyor. 1969 ile 2012 arasında, kırk yılı aşkın bir süre Mevlut, İstanbul sokaklarında yoğurtçuluk, pilavcılık, otopark bekçiliği gibi pek çok iş yapar. Bir yandan sokakların çeşit çeşit insanla dolmasını, şehrin büyük bölümünün yıkılıp yeniden inşa edilmesini, Anadolu'dan gelip zengin olanları izler diğer yandan ülkenin içinden geçtiği dönüşümlere, siyasi çatışmalara, darbelere tanık olur. Onu başkalarından farklı kılan şeyin, kafasındaki tuhaflığın kaynağını hep merak eder. Ama kış akşamları boza satmaktan ve sevgilisinin aslında kim olduğunu düşünmekten hiç vazgeçmez.

Aşkta insanın niyeti mi daha önemlidir, kısmeti mi? Mutluluk veya mutsuzluğumuz bizim seçimlerimize mi bağlıdır, yoksa bizim dışımızda mı gelişip başımıza gelirler? Kafamda Bir Tuhaflık bu sorulara cevap ararken aile hayatıyla şehir hayatının çatışmasını, kadınların ev içlerindeki öfke ve çaresizliklerini resmediyor.

 

ETİKETLER

orhan pamukkafamda bir tuhaflıkyeni romançıkıyor9 aralıkyayınlanacakistanbulsokaklarıaşk hikayesimodern destan

İlgili Haberler

Helena Vaz da Silva ödülü Orhan Pamuk'a verildi

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Avrupa’nın kültürel mirasına katkılarından dolayı Helena Vaz da Silva Avrupa Ödülü’ne layık görüldü

Orhan Pamuk'un çizimiyle Kar'a yeni kapak

Uluslararası PEN Federasyonu'na fon sağlamak için Woody Allen, Paul Auster, Khaled Hosseini, Orhan Pamuk gibi yazarların ünlü kitapları kişisel düşünceleri ve çizimleriyle birlikte satışa sunuldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24