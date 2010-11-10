Orhan Pamuk İngilizce de çok satanlarda

T24- Masumiyet Müzesi’nin bu ay çıkan İngilizce baskısı New York Times’ın en çok satanlar listesine 20. sıradan girdi.







Objektif olmasıyla tanınan New York Times çok satanlar listesi binlerce kitapçı, gazeteci, süpermarket ve dükkândan alınan rakamların ortalamasıyla belirleniyor. Liste, senede 180 bin kitabın yayımlandığı ABD’de çok satan kitapların daha da çok satmasına yol açıyor.



Polisiyeler, aşk romanları vs. arasından nadiren bir edebi roman listeye girebiliyor. Çeviri kitapların listeye girmesi ise daha da zor.





Ve şimdi Masumiyet Müzesi’nin bu ay çıkan ciltsiz İngilizce baskısı New York Times’ın en çok satanlar listesine 20. sıradan girdi.







