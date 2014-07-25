Orhan Pamuk Helena Vaz Da Silva Avrupa Ödülü’nü kazandı

Orhan Pamuk, Avrupa’nın kültürel mirasına katkılarından dolayı her yıl verilen “Helena Vaz da Silva Avrupa Ödülü”nün 2014 yılındaki sahibi oldu.

Orhan Pamuk’un Türkiye’nin kültür ve tarihinden yola çıkan eserlerinde, Avrupa kültür ve değerlerini başarıyla ifade etmesi ve onları coğrafi sınırların ötesine taşıması ödülün gerekçesinde vurgulandı.

Jüri başkanı Guilherme d’Oliveira Martins, Pamuk’un zamanımızın en önemli yazarlarından biri olmasının yanı sıra, sorumlu bir vatandaş olarak da Avrupa’nın çok kültürlü tarihini dünyanın en önemli şehirlerinden olan İstanbul’u merkez alarak anlatmasının Avrupa kültürel mirasına katkısı olarak görüldüğünü ifade etti.

Helena Vaz da Silva Avrupa Ödülü, geçtiğimiz yıl Avrupa’nın kültürel miras üzerine çalışan başlıca kurumu olan Europa Nostra ile Clube Portugues de Imprensa tarafından Avrupa’da kültürel miras ve iletişim konularına büyük katkı yapan kişilere verilmek üzere başlatıldı.

Ödül, her yıl, Avrupa’dan kültür ve iletişim konularında uzmanlardan oluşan bir jüri tarafından veriliyor.

Her sene Avrupa kültürel mirasına edebiyat, habercilik, fotoğraf, film ya da televizyon alanlarında katkı yapan bir Avrupa vatandaşına verilen ödülün ilki geçtiğimiz yıl İtalyan yazar Claudio Magris’e verilmişti.

2014 yılı Helena Vaz da Silva Avrupa Ödülü, Orhan Pamuk’a 3 Ekim tarihinde Portekiz’in başkenti Lizbon’da yapılacak törenle verilecek.