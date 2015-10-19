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Politika

Orhan Pamuk: Erdoğan demokrasiye saygı duymuyor, O'na ve katliamlara yönelik öfke, barışa giden yolu açacak

Orhan Pamuk, ABD’nin saygın dergilerinden Time'a konuştu

19 Ekim 2015 12:00

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, ABD’nin saygın dergilerinden Time’ın gelecek sayısındaki “10 Soru” sayfasında Türkiye’deki gidişatı değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Gittikçe otoriterleşiyor, demokrasiye saygı duymuyor” diyen Pamuk, Türkiye’de seçimler yapılmasına rağmen gerçek bir demokrasi olmadığını ve ifade özgürlüğünün “korkunç bir halde” olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, “Erdoğan’ın yapmaya çalıştıklarına direniş yok mu” sorusuna Pamuk, “Memnuniyetle söyleyebilirim ki var. Erdoğan muhafazakârların dahi oylarını kaybediyor çünkü onu gerçek bir muhafazakâr olarak görmüyorlar” yanıtını verdi. Pamuk, Ankara’da yüzü aşkın insanın yaşamını yitirdiği katliam konusunda da şunları şöyledi:

“Belki çok iyimserim ama bu olay Türkiye’yi bir araya getirdi. İstikrarlı, huzurlu bir demokrasi arzusu ile Erdoğan ve saldırının faillerine yönelik öfkenin, barış ve demokrasiye giden yolu açacağına inanıyorum.”

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