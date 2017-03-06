Orhan Pamuk: Bob Dylan'a Nobel ödülü verilmesi beni hayal kırıklığına uğrattı

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, müzisyen Bob Dylan’a 2016 Nobel Edebiyat ödülü verilmesinden dolayı büyük hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

Sputnik'te yer alan habere göre Rus basınına konuşan Pamuk, Dylan'ın edebiyat yetenekleriyle ünlü bir isim olmadığını ifade ederek, şu açıklamalarda bulundu

“Dylan’a 2016 Nobel Edebiyat Ödülü verilmesinden dolayı ben ciddi şekilde hayal kırıklığına uğradım. Bence bu ödül edebiyat dünyasında daha ünlü isimlere verilmeli. Ben bunu çok isterdim. Bu ödülü hak eden birçok muhteşem Amerikan yazarlar var. Dylan ünlü bir insan, şarkı ve şiir yazıyor. Fakat Dylan edebiyat yetenekleriyle ünlü bir isim değil. Bence ödülün açıklandığı gün birçok yazar kırıldı… Ben bu kararı eleştiriyorum.”

"Nobel ödülü hayatımı değiştirdi"

Pamuk ayrıca, daha önce aldığı Nobel ödülününün hayatını değiştirdiğini belirterek, “Evet, bu ödül beni mutlu etti. Jüriye çok müteşekkirim. Bu ödül insanları motive ediyor, bu da devam etmeli” dedi. Pamuk 2006 yılında, Nobel Edebiyat Ödülü'ne lâyık görülmüştü.

Bob Dylan'ın dünyayı değiştiren 5 şarkısından biri: Blowin in the Wind