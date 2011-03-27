-ORHAN PAMUK ALMANYA'DA KİTABINI TANITTI KÖLN/HAMBURG (A.A) - 27.03.2011 - Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk, Almanca'ya çevrilen ve kitapçılarda satışa sunulan "Cevdet Bey ve Oğulları" adlı kitabının tanıtımı için Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen okuma etkinliğine katıldı. Etkinlikte kitabından alıntılar okuyan Pamuk, Alman roman severlere kitabının yazılış hikayesini ve konusunu anlattı. Kendisini üne kavuşturan kitabı yazarken ünlü Rus yazar Leo Tolstoy'un "Harp ve Sulh" ile İvan Gonçarov'un Oblamov romanından etkilendiğini ifade eden Pamuk, romanında, Vehbi Koç'un da etkilerin olduğunu ve Koç'un bazı sözlerini roman içinde kahramanlarına kullandırdığını söyledi. Romanında, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde, azınlıkların elinde bulunan ticaret hayatına yavaş yavaş Müslüman kesimin de el atmasıyla Türkiye'de yeni bir burjuvazinin doğumunu anlattığını dile getiren Pamuk, aslında kitabında o dönemdeki Türkiye'nin hikayesini anlattığını kaydetti. Dedesinin de ticaret yaparak para kazandığını ve 1934 yılında Heybeliada'da ev yaptırarak İsmet İnönü'ye komşu olduğunu anlatan Pamuk,kendisinin çocukluk döneminde yaz aylarını adada geçirdiğini ifade etti. Almanya'da 12. kitabının yayımlanması nedeni ile, Alman okurlara da eserlerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Pamuk, daha sonra uzun kuyruklar oluşturan Alman okuyucuları için kitaplarını imzaladı. Pamuk, Türk gazetecilerin, Türkiye'de tazminata mahkum olması ile ilgili sorularına cevap vermek istemediğini söyledi. Pamuk, romanının tanıtımı için yarın da Hamburg kentinde düzenlenecek bir okuma etkinliğine katılacak. Hamburg Literaturhaus'un (Hamburg Edebiyat Evi) davetlisi olarak Hamburg'da da "Cevdet Bey ve Oğulları" adlı romanından alıntılar okuyacak olan Pamuk'un romanından Almanca alıntıları da tercüman Recai Hallaç okuyacak. Etkinlik için hazırlanan biletlerin 16 avro, indirimli biletlerin de 12 avro olduğu bildirildi.