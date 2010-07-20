-ORHAN ÖZDEMİR OPERASYONUNDA 29 GÖZALTI KAYSERİ (A.A) - 20.07.2010 - Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in de tutuklandığı olayla ilgili 29 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, daha önce Kayseri'de görev yapan eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in tutuklandığı ''ihaleye fesat karıştırma'' ve ''çıkar amaçlı suç örgütü kurma'' iddiasıyla ilgili 10 ilde daha operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınarak Kayseri'ye getirilen 29 kişi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulandı. Aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 29 kişiden 19'unun serbest bırakıldığı, 10 kişinin sorgusunun devam ettiği bildirildi. Kayseri polisinin Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen talimatlar doğrultusunda operasyonlarını sürdürdüğü, yeni gözaltıların olabileceği öğrenildi.