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ORHAN ÖZDEMİR CEZAEVİNDE ANKARA (A.A)

07 Temmuz 2010 19:32

-ORHAN ÖZDEMİR CEZAEVİNDE  ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verilen Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir, Sincan F Tipi Cezaevi'ne konuldu. Özdemir, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği tutuklama kararının ardından, evrak işlemlerinin tamamlanması için bir süre adliyede bekletildi. Gazetecilerin görüntü almaması için mahkum kapısından çıkartılan Özdemir, daha sonra ambulansa bindirilerek, Sincan F Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

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